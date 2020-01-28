مرتزقة أردوغان يخرقون وقف إطلاق النار في ليبيا.. وترامب يعلن عن صفقة القرن.. أبرز ما تناولته الصحف الإماراتية

سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، الضوء على أهم الموضوعات المهتمة بالشأن الإماراتي والإقليمي والدولي، كما أبرزت أهم القضايا المتعلقة بالشأن المصري.





البداية من صحيفة البيان، والتي أبرزت، إطلاق التحالف العربي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية جسر الإخلاء الجوي ( طائرات الرحمة ) لنقل المرضى والحالات العلاجية المستعصية من اليمن إلى مصر والأردن.





وحول الأزمة الليبية، عاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ليخرق التزاماته الدولية، بإرساله المزيد من المسلحين والمرتزقة إلى الأراضي الليبية وتنفيذ غارات باستعمال الطائرات المسيرة، والإطاحة بشروط الهدنة وقتل عدد من عناصر الجيش الليبي بمنطقة الهيشة شرقي مصراتة، بعد استهدافهم من قبل الطيران التركي المسير. فيما كشف أحد المرتزقة السوريين في ليبيا أن أردوغان نقل 3 آلاف شخص إلى طرابلس.





وفيما يخص صفقة القرن، من المنتظر خلال الساعات المقبلة أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفاصيل خطته لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بعدما بحثها أمس مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وخصمه الانتخابي زعيم حزب أبيض أزرق، بيني جانتس، ولم يناقشها مع الفلسطينيين، الذي يستعدون ليومي غضب اليوم وغدًا، رفضًا للخطة، التي تبدو بأنها ولدت ميتة.





وحول سوريا، قال وزير الخارجية الأمريكي ، مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة تراقب الوضع في شمال غربي سوريا، "حيث يتردد أن روسيا وإيران وحزب الله، ينفذون هجوما واسع النطاق على الشعب في إدلب وحلب".





وحول فيروس كورونا، أجلت الصين لأجل غير مسمّى موعد استئناف الدروس في كل المدارس والجامعات بسبب كورونا





وارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا الجديد في الصين إلى 106 أشخاص، مع تأكيد إصابة 4515 شخصا، ويشتبه في إصابة عدد كبير آخر بذلك المرض.





وبالانتقال إلى صحيفة الخليج، أقر المجلس النيابي اللبناني مشروع موازنة 2020 بموافقة 49 نائبًا، ورفض 13، وامتناع 8 عن التصويت، في وقت تحول فيه محيط مجلس النواب في ساحة النجمة وسط بيروت إلى قلعة حصينة بالعوائق الأسمنتية والأسلاك الحديدة لمنع المحتجين من دخول أسواره بعدما دعوا إلى الإضراب والتظاهر والاعتصام لمنع النواب من الوصول إلى الجلسة؛ الأمر الذي أسفر عن مواجهات سقط خلالها 27 جريحًا، وجرى توقيف عشرات المحتجين.





ومن تونس، قالت حركة النهضة الإخوانية في تونس، إنها ترفض حكومة ائتلافية تقتصر على بعض القوى وتقصي أخرى، معبرة عن استعدادها لانتخابات مبكرة، في محاولة لإفشال تشكيل حكومة جديدة.





ومن ليبيا، أفادت المخابرات العسكرية التابعة للجيش الوطني الليبي بوجود جثث لعشرات المسلحين السوريين داخل أكياس بثلاجة مستشفى طرابلس المركزي.





ومن صحيفة الاتحاد، خرجت طائرة ركاب إيرانية عن المدرج لدى هبوطها في مدينة بندر ماهشهر، وانحرفت إلى طريق مجاور دون التسبب بسقوط ضحايا.





وقال التلفزيون الإيراني نقلًا عن المدير العام لمطارات محافظة خوزستان محمد رضا رضائي إنه "لدى وصوله إلى مطار ماهشهر، تأخّر الطيّار في الهبوط ما تسبب بعدم تمكنه من النزول على المدرج".