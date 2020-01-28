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ثقافة

بعروض لأفلامه.. 5 محافظات تحتفي بذكرى ميلاد يوسف شاهين الـ94

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 07:47 ص
يوسف شاهين
يوسف شاهين
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أ ش أ

يعرض إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، اليوم الثلاثاء، مجموعة مختارة من أفلام المخرج العالمي الراحل يوسف شاهين، بالفروع الثقافية التابعة له بمحافظات (الإسكندرية، مطروح، البحيرة، الغربية، والمنوفية)، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ94 لميلاد شاهين.

وقال أحمد درويش رئيس إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، في تصريح، مساء الاثنين، أن عروض أفلام المخرج العالمي يوسف شاهين تستمر حتى بعد غد الخميس؛ حيث تقدم بالتعاون مع الإدارة المركزية للشئون الفنية، والإدارة العامة للثقافة السينمائية بالهيئة العامة لقصور الثقافة.

وأضاف أن العروض تتضمن فيلمي باب الحديد، وعودة الابن الضال، حدوتة مصرية، إسكندرية ليه، إلى جانب الفيلم التسجيلي "هاملت الإسكندراني" للمخرجة منى غندور، والذي يتناول نشأة شاهين بالإسكندرية وعلاقته الوطيدة بشخصية هاملت.

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