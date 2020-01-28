وزيرا الري والخارجية السودانيان يتوجهان إلى واشنطن للمشاركة في اجتماعات سد النهضة

توجه وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، ووزيرة الخارجية السودانية، أسماء عبد الله، إلى واشنطن، لحضور اجتماعات "سد النهضة" بمشاركة وزراء الري والخارجية بدول السودان ومصر وأثيوبيا، وممثلين من وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي، كمراقبين، والمقرر أن تبدأ غدًا.

واجتمع وزراء الخارجية والري للدول الثلاث في واشنطن خلال الفترة من 13 إلى 15 يناير الجاري، وصدر بيان ختامي عن الاجتماع تضمن بعض العناصر والمحددات الرئيسية للاتفاق النهائي حول سد النهضة، والتي تشمل القواعد المنظمة لملء وتشغيل السد، وكذلك الإجراءات الواجب اتباعها للتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد، بما يؤمن عدم الإضرار بالمصالح المائية المصرية.