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أخبار العالم

موريتانيا: لم نسجل أي حالة إصابة بـ فيروس كورونا

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 08:09 ص
موريتانيا
موريتانيا
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أ ش أ

أكدت وزارة الصحة الموريتانية أنها لم تسجل أي حالة إصابة بفيروس «كورونا» المنتشر في الصين، ومناطق أخرى من العالم.

وقالت الوزارة - في بيان، نشر، اليوم الثلاثاء، في نواكشوط- إنها وضعت شبكة اتصال يومية تربط بين كافة المستشفيات والنقاط الصحية لتبادل المعلومات المتعلقة بالوضع الصحي، مشيرة إلى أنها فور علمها بانتشار المرض شكلت خلية متعددة الأطراف لمتابعة التطورات المرتبطة بالأمر، واقتراح الإجراءات التي يلزم اتخاذها لتأمين البلاد من دخول مشتبه بهم ومراقبة الوضع على الأرض.

وأوضحت الوزارة أن الخلية تقوم على مدار الساعة بإعداد تقرير يومي عن الحالة الصحية، ومراقبة المعابر الحدودية، لافتة إلى أنها وضعت «كاميرات حرارية» للكشف عن المرض في كل من مطار نواكشوط الدولي ومطار نواذيبو الدولي، فضلا عن المعبر البري مع المملكة المغربية فيما سيتم وضع أخرى في روصو.
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