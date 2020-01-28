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أخبار العالم

تفاصيل سقوط طائرة عسكرية واستشهاد قائديها في الجزائر.. ورد فعل الرئيس تبون

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 08:08 ص
التلفزيون الجزائري،
التلفزيون الجزائري،
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أ ش أ

ذكر التلفزيون الجزائري الرسمي، أن طائرة عسكرية سقطت في ولاية أم البواقي (شمال شرق) أثناء التدريب، ما أسفر عن استشهاد قائدها ومساعده.

وكشف التلفزيون الجزائري، عن تفاصيل الحادث، موضحا أن الطائرة من طراز (su-30)، والتي كانت قد انطلقت من قاعدة أم البواقي الجوية، في طلعة تدريبية، وأسفر سقوطها عن استشهاد قائدها ومساعده.

وأشار إلى أن الطائرة سقطت في منطقة خالية من السكان.

وأعرب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في تغريدة، عبر حسابه بموقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، عن تعازيه في استشهاد قائدي الطائرة.

كما أعرب اللواء سعيد شنقريحة، رئيس الأركان الجزائري بالنيابة، عن تعازيه في استشهاد قائدي الطائرة في الحادث.

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