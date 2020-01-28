حدث ليلا .. قرارات جديدة من أمريكا تجاه لبنان وتحذيرات لتركيا .. و الصين تعلن حصيلة وفيات كورونا





توجه وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، ووزيرة الخارجية السودانية، أسماء عبد الله، إلى واشنطن، لحضور اجتماعات "سد النهضة" بمشاركة وزراء الري والخارجية بدول السودان ومصر وأثيوبيا، وممثلين من وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي، كمراقبين، والمقرر أن تبدأ غدًا.









يشهد اليوم، الثلاثاء، 28 من يناير 2020، العديد من الأحداث المهمة، نقدّمها لكم عبر السطور التالية:









نشرت صحيفة "فري بيكون" الأمريكية كشفت من خلاله عن دراسة الولايات المتحدة وقف كافة المساعدات إلى لبنان، عقب تشكيل حكومة حزب الله بقيادة حسان دياب.









قررت منظمة الصحة العالمية إدراج مختبرات روسية تابعة للهيئة الفيدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك، رسميا ضمن المختبرات التي تقوم بدراسات حول مكافحة فيروس كورونا.









كشف جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة عن خطة النادي لتدعيم خط الهجوم بالفريق خاصة عقب إصابة لويس سواريز نجم الفريق خلال الفترة الماضية.









وجه نادي ليفربول رسالة لـ نجم الفريق والمنتخب الأول محمد صلاح وذلك عقب تألقه في أول مباراة أمام شوروسبري تاون ضمن مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي.





أعلن البيت الأبيض، عن إجراء الرئيس دونالد ترامب، مباحثات هاتفية مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان حول سوريا وليبيا.





قررت الحكومة الصينية تعليق الدراسة في المدارس والجامعات إلى أجل غير مسمى، وذلك في محاولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا الجديد.





أعلنت الصين ارتفاع عدد الوفيات فيروس كورونا الجديد الذي ضرب البلاد إلى 106 حالات، بالإضافة إلى ظهور 1600 حالة إصابة جديدة.













أصدرت الخارجية الأمريكية بيانا، نددت فيه بالتطورات التي يشهدها شمال غرب سوريا من قبل القوات الروسية والإيرانية.









لقي 8 أشخاص مصرعهم، في حريق هائل دمر عشرات القوارب في مرسى بولاية أريزونا الأمريكية، كما تم إنقاذ 7 أشخاص قفزوا إلى المياه، وتم نقلهم إلى المستشفيات.





أعلن تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفية في المملكة العربية السعودية عن تفاصيل مكالمته الهاتفية مع أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " الكاف"





هاجم تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " الكاف " بشأن الحكام في بطولة دوري أبطال إفريقيا.





قالت وسائل إعلام جزائرية، إن طائرة عسكرية قد سقطت في ولاية أم البواقي.





أعلنت الحكومة في سريلانكا ظهور أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد، الذي تسبب في وفاة أعداد كبيرة من المواطنين بالصين.





رفعت وزارة الخارجية الأمريكية ومراكز مكافحة الأمراض والسيطرة عليها، مستوى التحذير للمواطنين الأمريكيين من السفر للصين، إلى المستوى 3، وذلك في ضوء التفشي السريع لفيروس الجهاز التنفسي "كورونا"، والذي أدى لوفاة 106 شخصا على الأقل وإصابة نحو 3 آلاف آخرين.