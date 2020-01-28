النعساني: غذاء العقل والروح معادلة صعبة يحققها معرض الكتاب هذا العام .. فيديو

قالت الإعلامية هند النعسانى مذيعة ببرنامج صباح البلد، إن القراءة غذاء للعقل ، ومن يقرأ يكون صاحب وعى وإدراك ، لافتة الى ان الموسيقى غذاء الروح .





وأضافت الإعلامية هند النعسانى ببرنامج صباح البلد المذاع على فضائية صدى البلد، ان أجمل شيء بمعرض القاهرة للكتاب الدولي هذا العام أنه جمع بين غذاء العقل والروح .





وأشارت الإعلامية هند النعسانى إلى ان معرض الكتاب فى دورته 51 حقق هذه المعادلة فى كشك الموسيقى ، موضحة أن كشك الموسيقى واحدة من أهم فاعليات معرض القاهرة .





وتابعت الإعلامية هند النعسانى ان كشك الموسيقى عبارة عن مساحة داخل معرض الكتاب تم تخصيصها لتحتضن فنانين شباب لعزف افضل المقطوعات ، والاستمتاع بها مع القراءة .





وأكدت أن الفكرة لاقت ترحيب كبير كنشاط داخل معرض القاهرة الدولى ، مضيفة انه برنامج ثرى، ومعرض الكتاب لهذا العام يستحق الزيارة بجدارة ، منوهة ان القائمين على تنظيم المعرض حرصوا حرصا شديدا على اختبار الشباب العازف وتشجيعهم بأجر للإعلان عن موهبتهم ،.



