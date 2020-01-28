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النعساني: غذاء العقل والروح معادلة صعبة يحققها معرض الكتاب هذا العام .. فيديو

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 08:28 ص
هند النعسانى
هند النعسانى
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ريهام فيكتور

قالت الإعلامية هند النعسانى  مذيعة ببرنامج صباح البلد، إن القراءة غذاء للعقل ، ومن يقرأ يكون صاحب وعى وإدراك ، لافتة الى ان الموسيقى غذاء الروح .


وأضافت الإعلامية هند النعسانى ببرنامج صباح البلد المذاع على فضائية صدى البلد، ان أجمل شيء بمعرض القاهرة للكتاب الدولي هذا العام أنه جمع بين  غذاء العقل والروح .


وأشارت الإعلامية هند النعسانى إلى ان معرض الكتاب فى دورته 51 حقق هذه المعادلة فى كشك الموسيقى ، موضحة أن كشك الموسيقى واحدة من أهم فاعليات معرض القاهرة .


وتابعت الإعلامية هند النعسانى ان كشك الموسيقى عبارة عن مساحة داخل معرض الكتاب تم تخصيصها لتحتضن فنانين شباب لعزف افضل المقطوعات ، والاستمتاع بها مع القراءة .


وأكدت أن الفكرة لاقت ترحيب كبير كنشاط  داخل معرض القاهرة الدولى ، مضيفة انه برنامج ثرى، ومعرض الكتاب لهذا العام يستحق الزيارة بجدارة ، منوهة ان القائمين على تنظيم المعرض حرصوا حرصا شديدا على اختبار الشباب العازف وتشجيعهم بأجر للإعلان عن موهبتهم ،.


وأضافت أنه تم التعاقد مع حوالي 22 عازف على 15 اله موسيقية، بالاضافة الى حوالى 60 عازف من دار الأوبرا المصرية .

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