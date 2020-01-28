محمد جاد: كشك الموسيقى بمعرض الكتاب حالة فريدة من نوعها .. فيديو

قال الإعلامى محمد جاد مذيع برنامج صباح البلد إن القائمين على تنظيم معرض الكتاب الدولي لهذا العام أضافوا إلى المعرض الكثير من خلال تراثنا الموسيقى .
وأضاف الإعلامى محمد جاد،خلال برنامج صباح البلد المذاع على فضائية صدى البلد،إن كشك الموسيقى الموجود بمعرض الكتاب حقق تفاعلا كبيرا مع جمهور المعرض .
وأشار الإعلامى محمد جاد الى أن كشك الموسيقى قدم حالة فريدة من نوعها داخل المعرض ، بالإضافة الى حاله التفاف وانبهار واستمتاع من جميع الأعمار .
وتابع الإعلامى محمد جاد أن برنامج أكشاك الموسيقى متميز للغاية،لافتا إلى التنوع فى الموسيقى من العود والكمان والناي والسمسمية والاورج والكمنجة والربابة وغيرها من الآلات الموسيقية لعزف الطرب والتراث الموسيقى .
وأوضح الإعلامى محمد جاد أن القائمين على تنظيم المعرض دائما لديهم ما هو جديد،مشيرا إلى أن فكرة وجود موسيقى بالمعرض تساعد على التواصل المباشر مع الجمهور.
ونوه الإعلامى محمد جاد إلى أن الموسيقى بالمعرض برنامج مميز فهو عبارة عن مسرح صغير مزود بأنظمة صوتية يقف عليه عازفين يبدعون بالمقطوعات والألحان الشرقية والطربية .