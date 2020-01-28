حكم نهائي بمنع عضوات هيئة تدريس جامعة القاهرة ارتداء النقاب بالمحاضرات.. يتصدر نشرة صباح البلد

استعرض برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على قناة "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة اليوم، الثلاثاء.
وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:
"صدى البلد"
رئيس الوزراء يكلف بسرعة تنفيذ 49 قرارا للجنة فض منازعات الاستثمار.
"المصري اليوم"
مصر تسدد 2.9 مليار دولار ديونًا خارجية فى 3 أشهر.
"الشروق"
وزير البترول: بدء تشغيل مشروع المصرية للتكرير بمسطرد بشكل منظم.
"اليوم السابع"
هيئة الطرق إنهاء تنفيذ وصلة نفق الشهيد أحمد حمدى بطريق السويس مارس المقبل.
بوابة "الأهرام"
سلطات الحجر الصحى بمطار القاهرة تطبيق إجراءات مشددة لفحص الركاب.
"المصري اليوم"
حكم نهائي بمنع عضوات هيئة تدريس جامعة القاهرة ارتداء النقاب بالمحاضرات.
"الشرق الأوسط"
هجمات إلكترونية لصالح تركيا استهدفت حكومات في أوروبا والشرق الأوسط.
"سكاى نيوز عربية"
لأجل غير مسمى.. الصين تعطل الدراسة بسبب "كورونا".