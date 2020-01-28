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أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 28 -1 - 2020.. فيديو

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 08:52 ص
أسعار الخضراوات
أسعار الخضراوات
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آيات أحمد

شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر، استقرارًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 28 – 1- 2020، في سوق العبور ومعظم الأسواق المصرية.

ويستعرض برنامج "8 الصبح"، أسعار الخضراوات والفاكهة، من أجل تمكين أفراد الأسرة المصرية من التعرف على قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بشكل يومي.

 

أسعار الخضراوات اليوم في مصر

الطماطم: 5 جنيهات

البطاطس: 5 جنيهات

الخيار: 7 جنيهات

البسلة: 12 جنيهًا

الجزر: 3.5 جنيه

البصل: 6.5 جنيه

الفاصوليا: 12 جنيها

الكابوتشى: 3.5 جنيه

 

أسعار الفاكهة اليوم في مصر

البرتقال: 7.5 جنيه

جوافة: 7.5 جنيه

الموز: 10 جنيهات

الفراولة: 12 جنيهًا

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