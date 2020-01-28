ضعي شرائح الليمون إلى جانب السرير وأنت نائمة.. وشاهدي ماذا يحدث

نصح العديد من خبراء الطاقة، بوضع شرائح الليمون إلى جانبنا أثناء النوم، ومشاهدة النتيجة المذهلة في الصباح الباكر.





وقال خبير الطاقة محمد الفايد، "ضعي ليمونة مقطعة أربع قطع، ثم ضعي القليل من الملح عليها، واحتفظي بها إلى جانب سريرك قبل النوم وستكتشفين مزايا رائعة لهذه الثمرة وأهمها:





وضع الليمون بجانب السرير يخفف التوتر

يعاني العديد من الأشخاص من مشكلة القلق باستمرار أثناء النوم وبالأخص بالنسبة للبعض الذين يضرون للاستيقاظ باكرا للعمل ،فوضع الليمون والملح بجانب السرير يجعلهم ينعمون بالاسترخاء والخلود سريعا فى النوم لما يبعث من طاقة أيجابية وروائح نعطرة طبيعية للجو ،ويحسن ،من القدرة على الاستنشاق الجيد للاكسجين ، و وجدت الأبحاث أن رائحة الحمضيات وبخاصة الليمون هو بلسم مفيد للدماغ، ويساعد على تهدئة الأعصاب والاسترخاء أكثر.





وضع الليمون بجانب السرير يحسن حالة التنفس

إذا كنت تعانين من نزلات البرد الشديدة أو الحساسية وتجدين صعوبة في التنفس أثناء النوم، استعيني بشريحة ليمون طازجة وضعيها بجانب سريرك لتتخلصي من الاحتقان الذي يصيب الجيوب الأنفية،وذلك يرجع لان الليمون مضاد حيوي طبيعي .





وضع الليمون بجانب السرير يمنع الحشرات من أن تصل لجسدك أو جسد رضيعك