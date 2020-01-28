AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

ضعي شرائح الليمون إلى جانب السرير وأنت نائمة.. وشاهدي ماذا يحدث

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 10:02 ص
ضعى شرائح الليمون
ضعى شرائح الليمون بجانب السرير وأنت نائمة وشاهدى ماذا يحدث
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ
نصح العديد من خبراء الطاقة، بوضع شرائح الليمون إلى جانبنا أثناء النوم، ومشاهدة النتيجة المذهلة في الصباح الباكر.

وقال خبير الطاقة محمد الفايد، "ضعي ليمونة مقطعة أربع قطع، ثم ضعي القليل من الملح عليها، واحتفظي بها إلى جانب سريرك قبل النوم وستكتشفين مزايا رائعة لهذه الثمرة وأهمها:

وضع الليمون بجانب السرير يخفف التوتر
يعاني العديد من الأشخاص من مشكلة القلق باستمرار أثناء النوم وبالأخص بالنسبة للبعض الذين يضرون للاستيقاظ باكرا للعمل ،فوضع الليمون والملح بجانب السرير يجعلهم ينعمون بالاسترخاء والخلود سريعا فى النوم لما يبعث من طاقة أيجابية وروائح نعطرة طبيعية للجو ،ويحسن ،من القدرة على الاستنشاق الجيد للاكسجين ، و وجدت الأبحاث أن رائحة الحمضيات وبخاصة الليمون هو بلسم مفيد للدماغ، ويساعد على تهدئة الأعصاب والاسترخاء أكثر.

وضع الليمون بجانب السرير يحسن حالة التنفس
إذا كنت تعانين من نزلات البرد الشديدة أو الحساسية وتجدين صعوبة في التنفس أثناء النوم، استعيني بشريحة ليمون طازجة وضعيها بجانب سريرك لتتخلصي من الاحتقان الذي يصيب الجيوب الأنفية،وذلك يرجع لان الليمون مضاد حيوي طبيعي .

وضع الليمون بجانب السرير يمنع الحشرات من أن تصل لجسدك أو جسد رضيعك 
يتميز بعض الأشخاص بخصائص فصيلة من الدم ،بجذب الحشرات أليهم وبالأخص أثناء النوم ،لذلك ننصحك بوضع نصف ليمونة بجانبك وبها حبات القرنفل ،فتبعث رائجة طاردة للحشرات الطائرة .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ نصف ليمونة فقط .. 5 طرق للحصول على بشرة بيضاء وأسنان صحية

ضعي كوبا من عصير الليمون فى غسالة الملابس وشاهدى ماذا يحدث

علاجات منزلية للبرد .. ماذا يفعل فص ثوم فى جسمك

فوائد غير متوقعة لوضع شرائح الليمون بجانب سريرك

ترشيحاتنا

وزير الري السابق: الجولة الأخيرة للمفاوضات في أزمة سد النهضة قد تشهد بعض التنازلات.. فيديو

شاهد.. أول ظهور لـ تركي آل الشيخ بعد إجراء عملية جراحية

لأول مرة في مصر .. محطة وقود تجمع بين البنزين والغاز والسولار وشحن الكهرباء.. تفاصيل

الهلال السوداني: علاقتنا بالأهلي تاريخية.. ومواجهتنا لن تنال منها

أنقذ ابنته من عجلات القطار.. مصور الفيديو يروي تفاصيل أصعب دقيقتين في حياته

عميد معهد القلب السابق يكشف أسرارا جديدة عن الفيروس الغامض كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميتسوبيشي mitsubishi تعلن تخفيضا جديدا في أسعارها.. صور

تراجع كبير بـ أسعار فورد ford اليوم في مصر .. صور

أخبرت والدها بأنها تتحدث مع شخص في المحمول.. أم تعذب ابنتها بكيها بسكين في سوهاج