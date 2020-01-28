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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 28 -1-2020 في القاهرة والمحافظات.. فيديو

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 09:19 ص
درجات حرارة
درجات حرارة
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هاجر إبراهيم
يتوقع خبراء الأرصاد اليوم الثلاثاء، استقرارا في درجات الحرارة على السواحل الشمالية ومناطق متفرقة من سيناء والوجه البحري والقاهرة.

وهناك توقعات بوجود شبورة مائية صباحًا على شمال البلاد والطقس بارد شمالًا معتدل جنوبًا نهارًا وشديد البرودة ليلًا.
 
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم فى المحافظات ومدن مصر : 

الصغرى العظمى

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 9 والعظمى 19

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 11 والعظمى 18

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 12 والعظمى 17

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 9 والعظمى 18

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 9 والعظمى 17

درجات الحرارة فى الإسماعيلية الصغرى 10 والعظمى 10

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 11 والعظمى 19

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 9 والعظمى 18 

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 10 والعظمى 15

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 08 والعظمى 19 

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 13 والعظمى 23

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 11 والعظمى 23

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 8 والعظمى 21

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 7 والعظمى 21

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 8 والعظمى 24

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 8 والعظمى 24

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 6 والعظمى23

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 15 والعظمى 24

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 16 والعظمى 22
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