بدء رصف وإنارة الشوارع الرئيسية والميادين بمدينة العريش



وأكد اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة،المحافظ ،انه اعطي إشارة البدء في رصف شوارع وميادين مدينة العريش والتي انتهت فيها اعمال الحفر والتركيب لشبكات المياه والغاز والتليفونات.



وأوضح العميد ماجد محمد أحمد، رئيس مدينة العريش، أن مشروع رصف شوارع العريش بدأ بوضع المواد الأولية للرصف والأسفلت بداية من شارع ٥٣ بحي الزهور، على أن تتواصل أعمال الرصف للانتهاء من جميع الشوارع الرئيسية والفرعية،وتم تكليف مهندسي الإدارة الهندسية بالمجاس بالإشراف على عمليات الرصف في الميادين والشوارع الفرعية ومتابعة الأعمال.



ومن المقرر أن تصل أعمال الرصف كل الاماكن التي تمت فيها عمليات حفر بهدف توصيل المرافق، سواء الغاز أو المياه أو الصرف ضمن عملية رد الشيئ لأصله، على أن يتم رصف الشارع بأكمله وليس متر الحفر فقط، تنفيذًا لقرار المحافظ برفع وتطوير مستوى المدينة، واستكمال تطوير الميادين بالمدينة باعتبارها مدينة حضارية تليق بأن تكون عاصمة لمحافظة شمال سيناء.



وفي نفس السياق كلف العميد ماجد محمد احمد رئيس مدينة العريش،شمال سيناء رئيس قسم الاناره العامة المهندس محمد عبدالله السيد ، بانارة محيط الدواوين الخاصة بالعائلات بالعاصمة العريش وضواحيها.

بدأ مجلس مدينة العريش محافظة شمال سيناء، في تنفيذ خطة رصف الشوارع والميادين العامة حسب المخطط الذي يتضمن عمليات تطوير وتجميل و صف للطرق.