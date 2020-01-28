الصحف السعودية اليوم.. ألمانيا تسجل أول حالة إصابة بفيروس كورونا.. إطلاق جسر جوي لنقل مرضى اليمن للعلاج في الأردن ومصر.. ورقم جديد يكشف فساد أردوغان ونظامه

الصحة السعودية تقف على جاهزية فرقها في مطار الرياض لمنع وفادة كورونا الجديد

إطلاق جسر جوي لنقل مرضى اليمن للعلاج في الأردن ومصر

"91".. رقم جديد يكشف فساد "أردوغان" ونظامه

اتهامات لتركيا بالقرصنة الإلكترونية عربيًا وأوروبيًا





اهتمت الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم، الثلاثاء، بعدد من الموضوعات على الساحة العربية والدولية وكان منها انتشار فيروس كورونا في الصين، وتوجيه اتهامات لـ تركيا بالقرصنة الإلكترونية.





فأبرزت صحيفة "الرياض"، إشراف مدير عام الشئون الصحية ورئيس مركز القيادة والتحكم بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبد العزيز التويجري، على جاهزية فرق "الصحة" للوقاية من فيروس كورونا الجديد، وذلك في مطار الملك خالد الدولي.





وقال الدكتور التويجري لدى استقباله أمس، الاثنين، رحلة قادمة من مدينة جوانزوا الصينية، أن الصحة فعلت خططها الاحترازية المشدّدة للتصدي لفيروس كورونا الجديد.





وقامت بتعزيز إجراءات الرصد والمراقبة لهذا المرض للرحلة وأيضا المسافرين القادمين عليها، وذلك بالتنسيق مع هيئة الطيران المدني.





وفي الشأن الإقليمي، اهتمت صحيفة "الرياض"، بما قاله المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، إن قيادة القوات المشتركة للتحالف وغلحاقًا لما تم الإعلان عنه سابقًا من مبادرة إنسانية بتاريخ 14 مايو 2018م ستبدأ بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية في جسر الإخلاء الجوي (طائرات الرحمة) من اليمن إلى جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية.





وأوضح العقيد المالكي أن هذه المبادرة الإنسانية من قيادة القوات المشتركة للتحالف تأتي ضمن الجهود الإنسانية والإغاثية والوقوف مع أبناء الشعب اليمني الشقيق بتخفيف معاناة الحالات المرضية والعلاجية، وكذلك الأمراض المستعصية.





فيما سلطت صحيفة "الشرق الأوسط" الضوء على تأييد «المحكمة الإدارية العليا» المصرية، أمس، قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر ارتداء أعضاء هيئة التدريس من النساء للنقاب، حيث رفضت المحكمة «الطعن المقدم من 80 باحثة منتقبة بجامعة القاهرة»، مؤيدة حكمًا سابقًا قبل عامين بـ«تأييد قرار حظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس».





وفي غضون ذلك، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مؤتمر «الأزهر العالمي للتجديد في الفكر الإسلامي» أمس، إن «أي تقاعس أو تراخٍ عن تجديد الخطاب الديني من شأنه ترك الساحة لأدعياء العلم، وأشباه العلماء، ليخطفوا عقول الشباب ويزيّنوا لهم استباحة القتل والنهب والاعتداء على الأموال والأعراض».





وفي الشأن الدولي، ذكرت صحيفة "عكاظ"، أن ألمانيا أعلنت عن أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المميت الذي يتفشى في الصين.





وقالت وزارة الصحة في بافاريا في ساعة متأخرة أمس، الاثنين، إنها تأكدت من إصابة رجل في بلدة شتارنبرج، التي تبعد 30 كيلومترا جنوب غربي ميونيخ، بفيروس كورونا.





وأضافت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني أن المريض «في حالة جيدة»، وجرى عزله ويخضع للملاحظة الطبية، ولم تكشف أي تفاصيل عن سن المريض أو جنسيته.





فيما نقلت صحيفة "سبق"، عن موقع "تركيا الآن" التابع للمعارضة التركية قوله إن تركيا تراجعت إلى المرتبة الـ91 في مؤشر مدركات الفساد للعام 2019 لجمعية الشفافية الدولية، وذلك بحصولها على 39 نقطة في المؤشر الذي يقيّم 180 دولة.





وقال الموقع التابع للمعارضة التركية إنه وفقًا للتصريح الصادر من جمعية الشفافية الدولية في إسطنبول؛ فإن تركيا التي خسرت نقطتين مقارنة بالعام الماضي، تراجعت مرتبتها في عام واحد 13 مركزًا، كما أوضحت جمعية الشفافية الدولية، أن السبب وراء تراجع تركيا هذا في مؤشر مدركات الفساد؛ هو تركيز السلطة في الإدارة التنفيذية بكثافة على الأنظمة الاستبدادية "أردوغان وخلافته"، وانتهاكات استقلالية القضاء ومبادئ سيادة القانون، وفقدان المؤسسات العامة وخاصة المؤسسات الرقابية والتنظيمية لتأثيرها ووظيفتها، وفقدان البرلمان التركي لسلطته في التدقيق وطلب الحساب.





وذكر في التصريح أن من أحد أسباب التراجع أيضًا الإفلات من العقاب، وضعف القضاء التركي في محاربة الفساد.





فيما أبرزت صحيفة "الشرق الأوسط"، خبر تنفيذ تركيا لعمليات قرصنة، حيث نفذ قراصنة يعملون لصالح الحكومة التركية هجمات واسعة عبر الإنترنت استهدفت حكومات ومؤسسات أخرى، في أوروبا والشرق الأوسط، حسبما كشف مسئولون أمنيون غربيون.





ونقلت وكالة «رويترز»، في تقرير حصري عن مسئولين بريطانيين وثالث أميركي، أن تلك الأنشطة تحمل بصمات عملية تجسس إلكتروني، مدعومة من دولة، وتم تنفيذها لدعم المصالح التركية.







وقال المسئولون إن الاستنتاجات تعتمد على ثلاثة عناصر هي: هوية الجهات المستهدفة ومواقعها، إذ شملت حكومات دول لها أهمية جيوسياسية لدى تركيا، وأوجه التشابه مع هجمات سابقة يقولون إنها استخدمت بنية تحتية مسجلة في تركيا، ومعلومات ضمن تقييمات سرية لأجهزة مخابرات رفضوا الإفصاح عن تفاصيلها.





وقالت الوكالة إنها أجرت مراجعة لسجلات الإنترنت العامة، كشفت عن اختراق متسللين 30 مؤسسة على الأقل، منها وزارات وسفارات وأجهزة أمنية، إضافة إلى شركات ومنظمات أخرى، وكان من بين ضحايا تلك الهجمات خدمات البريد الإلكتروني لقبرص، والحكومة اليونانية، ومستشار الأمن الوطني للحكومة العراقية.