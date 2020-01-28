«كتبنا» نافذة إلكترونية مصرية لنشر إبداعات الشباب ..فيديو

قالت الإعلامية هند النعساني، مذيعة ببرنامج "صباح البلد"، إن معرض الكتاب فرصة كبيرة للتعرف إلى مجموعة من الكتب المختلفة، إضافة إلى دور النشر المختلفة والجديدة.

وأضافت الإعلامية هند النعسانى، ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أثناء رصد تقرير حول معرض القاهرة الدولى للكتاب أن من المؤسسات الواعدة والجديدة مؤسسة "كتبنا" عبارة عن دار نشر غير تقليدية تمامًا.

وأشارت إلى أن مؤسسة "كتبنا" أتاحت الفرصة للمؤلفين الشباب، عرض كتبهم بطرق غير مكلفة وسهلة، وأن الطباعة الورقية تكون حسب الطلب.

كما أوضح محمد عبد السلام مدير عمليات النشر فى مؤسسة كتبنا أن " كتبنا " أول مؤسسة نشر الكترونى فى الوطن العربى ، مشيرا الى انها استطاعت ان يكون لها دور ومكانة مهمة ومميزة مع دور النشر التقليدية فى معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته 51 .

وتابع محمد عبد السلام أن دور نشر كتبنا عبارة عن حل لنشر أى كاتب يحاول نشر مؤلفاته بدون مواجهة صعوبة فى الانتقائية للكتاب ، منوها إلى ان النشر التقليدية تنشر للكتاب المعروفين بمبالغ كبيرة .