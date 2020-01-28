AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

«كتبنا» نافذة إلكترونية مصرية لنشر إبداعات الشباب ..فيديو

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 10:25 ص
منصه الكترونية
منصه الكترونية
Advertisements
ريهام فيكتور

قالت الإعلامية هند النعساني، مذيعة ببرنامج "صباح البلد"، إن معرض الكتاب فرصة كبيرة للتعرف إلى مجموعة من الكتب المختلفة، إضافة إلى دور النشر المختلفة والجديدة.

وأضافت الإعلامية هند النعسانى، ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أثناء رصد تقرير حول معرض القاهرة الدولى للكتاب أن  من المؤسسات الواعدة والجديدة مؤسسة "كتبنا" عبارة عن دار نشر غير تقليدية تمامًا.

وأشارت إلى أن مؤسسة "كتبنا" أتاحت الفرصة للمؤلفين الشباب، عرض كتبهم بطرق غير مكلفة وسهلة، وأن الطباعة الورقية تكون حسب الطلب.

كما أوضح  محمد عبد السلام مدير عمليات النشر فى مؤسسة كتبنا أن  " كتبنا " أول مؤسسة نشر الكترونى فى الوطن العربى ، مشيرا الى انها استطاعت ان يكون لها دور ومكانة مهمة ومميزة مع دور النشر التقليدية فى معرض القاهرة الدولى للكتاب  بدورته 51 .

وتابع محمد عبد السلام أن دور نشر كتبنا عبارة عن حل لنشر أى كاتب يحاول نشر مؤلفاته بدون مواجهة صعوبة فى الانتقائية للكتاب ، منوها إلى ان النشر التقليدية تنشر للكتاب المعروفين بمبالغ كبيرة .

وأكد مدير عمليات النشر فى مؤسسة كتبنا أن المهندس أحمد جمال هو أول من حاول نشر الكتب من خلال إنشاء منصة كتبنا الكترونيا وحصد 60% من الأرباح ، لافتا الى أنه يتم الحفاظ على حقوق النشر .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هند النعسانى: معرض الكتاب الدولى حدث سنوى ضخم ينتظره المواطنون كل عام

رئيس اتحاد الناشرين: تطبيق إلكتروني لسهولة الوصول إلى الكتب ودور النشر داخل معرض الكتاب

رئيس اتحاد الناشرين: غرامة ربع مليون جنيه والحبس عقوبة تزوير الكتب

رئيس اتحاد الناشرين: لا مكان للكتب التكفيرية والمزورة فى معرض 2020

أبوظبي تشارك في الدورة الـ28 من معرض نيودلهي الدولي للكتاب

هيثم الحاج علي: النقل العام تقدم تيسيرات لخدمة رواد معرض الكتاب

ترشيحاتنا

قرار عاجل من رابطة دوري السلة الأمريكي عقب وفاة كوبي براينت

نفق من غزة وخليفة لـ أبو مازن.. تفاصيل جديدة عن الصفقة القرن

عدلي القيعي: الأهلي يمر بأسوأ سيناريو في دوري أبطال إفريقيا

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 28 -1-2020.. فيديو

في ذكرى رحيل عماد حمدي.. تعرف على عدد زيجاته

للفوز بالمعركة ضد كورونا.. الرئيس الصيني يكشف الحل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمناسبة ذكرى معركة الإسماعيلية الـ68.. الداخلية تنظم عرضا لمركبات ومعدات الشرطة.. صور

يا صباح الأنوثة.. دانا حمدان بإطلالة كاجول

ميتسوبيشي mitsubishi تعلن تخفيضا جديدا في أسعارها.. صور