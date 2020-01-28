تريند الفن.. بعد 5 جوازات وحفيدتين.. غادة عبد الرازق تحدد مواصفات فتى أحلامها.. أول ظهور لـ تركي آل الشيخ بعد العملية الجراحية

نشر "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، وحقق بعضها قراءات عالية.. ونستعرض لكم أبرز ما جاء
توافق اليوم، 28 يناير، ذكرى وفاة الفنان عبدالحفيظ التطاوي، والذى يعد واحدًا من أبرز الفنانين فى مصر والوطن العربي، وقد أدى عشقه للفن إلى تركه مهنة المحاماة والتفرع للتمثيل.
تحل اليوم الثلاثاء، 28 يناير، ذكرى ميلاد الفنان الراحل عبدالله غيث، الذي ولد في مثله عام 1930، في كفر شلشلمون بمركز منيا القمح في محافظة الشرقية، ورحل في 13 مارس 1993.
كشفت الفنانة غادة عبد الرازق عن مواصفات فتى أحلامها وذلك بعد الصورة التي أثارت جدلا واسعا بسبب حيث ظهرت مرتدية فستان زفاف وذلك خلال تصوير فيلمها الجديد "حفلة 9" و المقرر أن يعرض فى موسم عيد الفطر المقبل.
وصف الفنان علاء زينهم قرار نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكى بوقفه عن التمثيل بالمتسرع وذلك على خلفية أزمة مشاركته في مسرحية بعنوان "مولد وصاحبه مجاش".
طمأن الشاعر الغنائي أمير طعيمة جمهوره بالحالة الصحية لـ تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية بعد إجراء عملية جراحية ناجحة.