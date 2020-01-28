تريند الفن.. بعد 5 جوازات وحفيدتين.. غادة عبد الرازق تحدد مواصفات فتى أحلامها.. أول ظهور لـ تركي آل الشيخ بعد العملية الجراحية

نشر "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، وحقق بعضها قراءات عالية.. ونستعرض لكم أبرز ما جاء









توافق اليوم، 28 يناير، ذكرى وفاة الفنان عبدالحفيظ التطاوي، والذى يعد واحدًا من أبرز الفنانين فى مصر والوطن العربي، وقد أدى عشقه للفن إلى تركه مهنة المحاماة والتفرع للتمثيل.





