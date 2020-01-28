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برلمان

تحولت لمهملات.. صحة البرلمان تبحث احتجاز مستلزمات طبية بالجمارك

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 09:57 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد

تناقش لجنة الصحة بالبرلمان، اليوم الثلاثاء، طلب الإحاطة المقدم من النائب مجدي مرشد، بشأن أجهزة ومستلزمات طبية محجوزة بجمارك مصر المختلفة بمليارات الجنيهات وتم تحويلها إلى مهملات بسبب خلافات جمركية، وطلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد البعلي، بشأن مستشفى حميات التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية حيث تم بناؤها منذ ستة عشر عامًا ولا تعمل حتى الآن، ما يعد إهدارًا للمال العام.

كما تناقش اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائبة نشوى حسين هاشم، بشأن امتناع وزارة الصحة والسكان عن التسوية للرائدات الريفيات بمحافظة الفيوم، وطلب الإحاطة المقدم من النائب عصام خلاف، بشأن عدم الموافقة على تسويات للرائدات الريفيات بالمؤهل الأعلى الحاصلات عليه أثناء الخدمة، مع مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009.  

كما يناقش الأعضاء طلب الإحاطة المقدم من النائب مكرم رضوان، بشأن استكمال مستشفى التكامل بالصلاحات- مركز بني عبيد – دقهلية، و طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد الخشب، بشأن عدم افتتاح وحدة الفيروسات الكبدية التي تم إنشاؤها بمستشفى أجا المركزي بمحافظة الدقهلية والتي تم الانتهاء من تجهيزها بالكامل، طلب الإحاطة المقدم من السيد النائب إيهاب السلاب، بشأن عدم إنشاء عدد خمس وحدات صحية بإدارة شربين الصحية التابعة لمديرية الصحة بالدقهلية،  وطلب الإحاطة المقدم من النائب محمد فؤاد، بشأن استمرار المعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان بالامتناع عن إصدار تحليل (Pcr).

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