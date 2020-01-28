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داعية: الأزهر هو المؤسسة الوحيدة التي تجدد في الفكر الديني.. فيديو

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 10:05 ص
الازهر الشريف
الازهر الشريف
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هاجر إبراهيم

قال الشيخ إبراهيم رضا، من علماء الأزهر الشريف، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي تأتى دائما لكى تضع مصر فى الصدارة ولكى تحملها تلك الأمانة التى حملها الله لها من خلال أهل الاعتدال من علماء الأزهر.


وأضاف "رضا" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دى ام سي"، أن على المصريين أن يدركوا أنهم بحاجة لتفعيل فقه الواقع، موضحا أن العالم يتغير من حولهم فيجب على علماء الأزهر تقديم فقه جديد مستمدا من كتاب الله.


وأشار الدكتور إبراهيم رضا، إلى أنه حين نأخذ بأسباب العصر ونتحدث عن فقه المقاصد أى الأمور بمقاصدها فإننا نتحدث عن فقه الواقع، مضيفا أن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان ومن هنا جاءت أهمية التجديد المستمر.


وأكد أن الأزهر الشريف هو المؤسسة الإسلامية الوحيدة التي تستطيع أن تقدم الفكر الجديد للإسلام، لافتا إلى أن ما أعجبه فى كلمة فضيلة الإمام الأكبر، أن التجديد فى الفكر الدينى ليس مؤتمرا ولكنه عملية منهجية لإحياء التراث الإسلامى.
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