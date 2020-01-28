قبيل إعلان صفقة القرن.. أبو مازن يدعو قادة حماس لاجتماع طارئ

دعا رئيس دولة فلسطين محمود عباس أبو مازن، إلى عقد اجتماع طارئ للقيادة الفلسطينية، وذلك اليوم، الثلاثاء، الساعة السابعة مساء، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس عباس الموقف الفلسطيني الثابت المتمسك بحل الدولتين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأنه بدون ذلك لن نقبل أي صفقة من أي جهة في العالم.

في السياق ذاته، أفادت مصادر إعلامية محلية بأن الرئاسة الفلسطينية وجهت الدعوة لعدد من قيادات حماس بالضفة الغربية لحضور الاجتماع الطارئ المنوي عقده بمقر المقاطعة برام الله بالتزامن مع اعلان الرئيس الأمريكي لما يسمى "صفقة القرن".