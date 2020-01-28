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مرأة

في اليوم العالمي للجذام.. معلومات صادمة عن نقل العدوى أبرزها الملامسة

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 11:29 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
يحتفل الثلاثاء باليوم العالمي للجذام من كل عام في يوم 28 يناير ويهدف اليوم إلى رفع مستوى الوعي حول مرض الجذام وتسمى الآن مرض هانسن وتعليم الناس حول هذا المرض القديم وأنه يمكن علاجه بسهولة اليوم.

على الرغم مرض الجذام نادر الحدوث في الولايات المتحدة ، إلا أن العديد من الأشخاص حول العالم ما زالوا يعانون من هذا المرض القابل للشفاء بسبب عدم الحصول على الرعاية الطبية الأساسية واستمرار وصمة العار المحيطة بالمرض.  

وفي اليوم العالمي نقدم معلومات صادمة عن المرض البكتيريا التي تسبب الجذام تهاجم أعصاب الأصابع وأصابع القدم وتسبب لهم خدر. قد تمر الحروق والتخفيضات على الأجزاء المخدرة دون أن يلاحظها أحد، الأمر الذي قد يؤدي إلى الإصابة وتلف دائم.


قد يمكن علاج الجذام عن طريق العلاج بالمضادات الحيوية. والشخص المصاب بالجذام ليس معديا في غضون أيام قليلة من بدء العلاج بالمضادات الحيوية ومع ذلك، يجب الانتهاء من العلاج والذي قد يستغرق ما يصل إلى سنتين للتأكد من أن العدوى لا تعود. 

الإصابة بالجذام من خلال ملامسة عادية مثل المصافحة أو الجلوس بجوار شخص مصاب بالمرض أو التحدث إليه. يمكن للأشخاص المصابين بالجذام الذين يعالجون بالمضادات الحيوية أن يعيشوا حياة طبيعية بين عائلاتهم وأصدقائهم ويمكنهم الاستمرار في العمل أو المدرسة.
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