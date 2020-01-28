الأزهر: البنوك والطلاق من أكثر تساؤلات المواطنين..فيديو

قال الشيخ إسلام النواوى، من علماء الازهر الشريف، إن مؤتمر الازهر العالمى لتجديد الفكر الإسلامى يدل على دعم القيادة السياسية لتجديد الخطاب الدينى والذى أصبح أمن قومى للرد على الكثير من الجماعات الإرهابية والتى تعمل على بث الإشاعات وتقول إن مصر تهمش الدين.





وتابع الشيخ إسلام النواوى، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يذاع على الفضائية الأولى، أن المؤسسات الدينية تظهر الملف الدينى وأهمية دوره فى دحض الإرهاب، وتؤكد على الدور الريادى للازهر، مؤكداً أنه اهم القوى الناعمة التى تمتلكها مصر.





وأضاف الشيخ إسلام النواوى، أن الازهر الشريف له دور محورى جداً، من خلال تعليم الطلبة من كل دول العالم والذين يتعلمون فى الازهر ويتولون مناصب قيادية هامة جدا فى بلادهم.





وأشار إلى أن هناك 45 وفدا من دول مختلفة يتعلمون فى الازهر، موضحاً أن الازهر ما زال قادراً على تجميل الناس، مؤكداً أن الخطاب الدينى هو ما يأخذ الناس من التخلف غلى التقدم.





وأكد أن من فتاوى البنوك تعتبر من ثانى اكثر الأسئلة التى تورد على الازهر الشريف، بعد فتاوى الطلاق، موضحاً أن الجماعات المتطرفة تفتى بالتحريم فى التعامل مع البنوك.