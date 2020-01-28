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أخبار البلد

متحدث الزراعة: إجراءات الاحترازية استعدادا لدخول الجراد

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 10:41 ص
وزير الزراعة
وزير الزراعة
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أ ش أ
 أكد الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية منذ بداية موسم الشتاء استعدادا لدخول الجراد لمصر.

وقال القرش - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إنه لم يتم رصد أي أسراب جراد تهاجم مصر، وإنما هناك حالات فردية فقط وتم إبادتها على الفور، لما لها من تأثير على الثروة الزراعية المصرية.

وأضاف أن وزارة الزراعة تتابع كافة تقارير الأرصاد والتقارير الدورية، وتتخذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لحماية مصر من الجراد، وقد قامت بتوفير المبيدات الآمنة لعملية المكافحة والوقاية على الحدود المصرية.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة أنه يوجد 55 مرصدا يغطي جميع أنحاء الجمهورية، وهناك تقارير يومية من كافة حدود الدولة ترفع للوزارة عن دخول الجراد.

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