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برلمان

لجنة برلمانية تناقش دور وزارة البيئة في تطبيق معايير حقوق الإنسان

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 10:38 ص
وزيرة البيئة الدكتورة
وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد
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ماجدة بدوى

تستكمل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب علاء عابد، مناقشة دور وزارة البيئة في تطبيق معايير حقوق الإنسان في ضوء توصية مجلس الوزراء في اجتماعه الذي عُقد بتاريخ 15 نوفمبر 2017 بإنشاء وحدة لحقوق الإنسان بكل وزارة ومحافظة .

كما تبحث اللجنة فى إجتماعها اليوم ، التنسيق بين الوزارة وبين اللجنة فيما يخص الشكاوى الواردة إلى اللجنة من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الإنسان ، بحضور الدكتورة ياسمين سمره وزيرة البيئة .

كما تناقش لجنة الصحة بالبرلمان، اليوم الثلاثاء، طلب الإحاطة المقدم من النائب مجدي مرشد، بشأن أجهزة ومستلزمات طبية محجوزة بجمارك مصر المختلفة بمليارات الجنيهات وتم تحويلها إلى مهملات بسبب خلافات جمركية، وطلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد البعلي، بشأن مستشفى حميات التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية حيث تم بناؤها منذ ستة عشر عامًا ولا تعمل حتى الآن، ما يعد إهدارًا للمال العام.


كما تناقش اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائبة نشوى حسين هاشم، بشأن امتناع وزارة الصحة والسكان عن التسوية للرائدات الريفيات بمحافظة الفيوم، وطلب الإحاطة المقدم من النائب عصام خلاف، بشأن عدم الموافقة على تسويات للرائدات الريفيات بالمؤهل الأعلى الحاصلات عليه أثناء الخدمة، مع مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009.  



كما يناقش الأعضاء طلب الإحاطة المقدم من النائب مكرم رضوان، بشأن استكمال مستشفى التكامل بالصلاحات- مركز بني عبيد – دقهلية، و طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد الخشب، بشأن عدم افتتاح وحدة الفيروسات الكبدية التي تم إنشاؤها بمستشفى أجا المركزي بمحافظة الدقهلية والتي تم الانتهاء من تجهيزها بالكامل، طلب الإحاطة المقدم من السيد النائب إيهاب السلاب، بشأن عدم إنشاء عدد خمس وحدات صحية بإدارة شربين الصحية التابعة لمديرية الصحة بالدقهلية،  وطلب الإحاطة المقدم من النائب محمد فؤاد، بشأن استمرار المعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان بالامتناع عن إصدار تحليل (Pcr).

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