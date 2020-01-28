لجنة برلمانية تناقش دور وزارة البيئة في تطبيق معايير حقوق الإنسان

تستكمل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب علاء عابد، مناقشة دور وزارة البيئة في تطبيق معايير حقوق الإنسان في ضوء توصية مجلس الوزراء في اجتماعه الذي عُقد بتاريخ 15 نوفمبر 2017 بإنشاء وحدة لحقوق الإنسان بكل وزارة ومحافظة .
كما تبحث اللجنة فى إجتماعها اليوم ، التنسيق بين الوزارة وبين اللجنة فيما يخص الشكاوى الواردة إلى اللجنة من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الإنسان ، بحضور الدكتورة ياسمين سمره وزيرة البيئة .
كما يناقش الأعضاء طلب الإحاطة المقدم من النائب مكرم رضوان، بشأن استكمال مستشفى التكامل بالصلاحات- مركز بني عبيد – دقهلية، و طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد الخشب، بشأن عدم افتتاح وحدة الفيروسات الكبدية التي تم إنشاؤها بمستشفى أجا المركزي بمحافظة الدقهلية والتي تم الانتهاء من تجهيزها بالكامل، طلب الإحاطة المقدم من السيد النائب إيهاب السلاب، بشأن عدم إنشاء عدد خمس وحدات صحية بإدارة شربين الصحية التابعة لمديرية الصحة بالدقهلية، وطلب الإحاطة المقدم من النائب محمد فؤاد، بشأن استمرار المعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان بالامتناع عن إصدار تحليل (Pcr).