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«الغرف التجارية»: مصر ستحقق الاكتفاء الذاتي من المواد البترولية هذا العام ..فيديو

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 11:25 ص
المواد البترولية
المواد البترولية
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آيات أحمد
قال الدكتور حسام عرفات، رئيس شعبة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن مصر اكتفت ذاتيًا فى مجال الغاز الطبيعي منذ العام الماضى، لافتًا إلى أن مصر أصبح بها فائض فى الغاز الطبيعى ويتم تصديره للخارج، موضحا أنه تم توصيل الغاز الطبيعى لأكثر من 10.5 مليون وحدة سكنية خلال الفترة الماضية.

وتابع الدكتور حسام عرفات، خلال حديثه في برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يذاع على الفضائية الأولى، أصبح هناك وفرة فى الغاز الطبيعى بنسبة 6% خلال منتصف السنة المالية الماضية، مشيرًا إلى أن المواد البترولية كالسولار والبنزين أصبح بها وفرة.

وأضاف الدكتور حسام عرفات، أن هناك معامل جديدة دخلت الخدمة مما وفر كميات كبيرة من السولار التى يتم استيرادها من الخارج مما حقق الاكتفاء الذاتى، موضحًا: مصر خلال عام 2021/ 2022 ستصل لمرحلة الاكتفاء الذاتى فى كافة المواد البترولية.

وأشار إلى أن تراجع إيرادات البترول جاء نتيجة اكتفاء مصر من الغاز، موضحًا أن مصر أنتجت 1.9 مليون برميل من المواد البترولية خلال العام الماضى.

وأكد أن هناك وفرة فى المواد البترولية من السولار والبنزين، مضيفًا أن هناك 25 مليون لتر بنزين يتم ضخها يوميًا فى المحطات، موضحًا أن قطاع البترول عصب إنتاج لجميع المحاور فى مصر.
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