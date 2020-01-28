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محافظات

زراعة المنوفية: 90% من حائزى الأراضي سجلوا بمنظومة كارت الفلاح

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 12:15 م
صدى البلد
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محمد امين
صرح  المهندس أشرف سعد الجمل وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية أنه بلغ  إجمالى عدد الحائزين  بزمام نطاق المحافظة حتى يوم 27 من يناير الجارى 407 آلاف و544 حائزا وما تم تسجيله بمنظومة كارت الفلاح عدد 368 ألفا و480 مزارعا بنسبة 90%، مؤكدا أن العمل ساريًا بالمنظومة لمن يتقدم من المزارعين الذين ينطبق عليهم الشروط.

وأضاف الجمل أن الهدف من مشروع كارت الفلاح السيطرة علي الحصص المدعمة وربطه بمنظومة صرف الأسمدة وتحديد المساحات المزروعة لكل محصول، بالإضافة إلي توفير الخدمات الارشادية وزيادة التنسيق بين مزارعي المحصول الواحد من خلال تقديم التوصيات الفنية اللازمة.

وقد أكد محافظ المنوفية أن مشروع كارت الفلاح يساهم في حصر وميكنة المساحات والمحاصيل الزراعية وتيسير حصول المزارعين على مستلزمات الإنتاج الزراعي، بالإضافة إلى إتاحة بيانات دقيقة لدعم إتخاذ القرار وتوثيقها بمراكز المعلومات الإلكترونية لتوفير الوقت والجهد ولضمان حصول الفلاح علي مستلزمات إنتاجة دون أي تلاعب وكذا المساعدة في عدم التعدي علي الأراضي الزراعية.
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