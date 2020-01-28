AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

قبيل إعلان صفقة القرن.. جيش الاحتلال يدفع بتعزيزات إلى الضفة

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 11:20 ص
قبيل إعلان صفقة القرن..
قبيل إعلان صفقة القرن.. جيش الاحتلال يدفع بتعزيزات إلى الضفة
Advertisements
سمر صالح

قالت وسائل الإعلام العبرية اليوم الثلاثاء إن جيش الاحتلال يدفع بتعزيزات الى الضفة خشية اندلاع مواجهات عقب الإعلان عن خطة السلام الأمريكية المعروفة بـ صفقة القرن من واشنطن بحضور بنيامين نتنياهو وبينى جانتس فى تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة.

 

وذكر موقع "والاه" العبري أن الإعلان المرتقب عن صفقة القرن جاء في أحد الأوقات الغريبة التي عرفتها الضفة الغربية.

 

وقال مراسل موقع "والاه" آفي يسخاروف، "في العقود الأخيرة، حيث التدني النسبي في الهدوء النسبي سواءً في المنطقة الفلسطينية وفي الجانب الإسرائيلي.

 

وتساءل يسخاروف، "من بالضبط يستفيد من نشر الصفقة وخاصةً في هذا التوقيت؟"، متابعا "إن الرد يكاد أن يكون مبتذلًا ويدوّي".

 

ويرى مراسل موقع "والاه" أن "هناك شخصين بالتحديد يحتاجان هذه الصفقة الآن: هما نتنياهو وترامب، وفيما يتعلق بالفلسطينيين والمستوطنين في الضفة الغربية من المشكوك فيه أن تساعد هذه الصفقة بشيءٍ ما من أجل تغيير الوضع على الأرض".

 

وأضاف "لذلك نبدأ بالجانب اليهودي في المناطق، حيث أنه بعد لحظاتٍ سيصل عدد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية (دون شرقي القدس) إلى نصف مليون نسمة، وفقط قبل عدة أعوام، كانت الأقوال بشأن نصف مليون مستوطن وكأنها أحلام. والآن حتى أن رؤية المليون مستوطن في الضفة هو أمر محتمل".

 

"بالفعل، المستوطنات الإسرائيلية راحت تزداد بما في ذلك المدن اليهودية، والشعور بالأمان لدى السكان في تحسّنٍ مستمر، على الرغم من أن محاولات الهجمات "الإرهابية" لا زالت جارية". وفقا ليسخاروف.

 

وحول الجانب الفلسطيني، يقول المحلل السياسي إن "هناك لا مبالاة عامة غير عادية، مصحوبة بنوعٍ من الاستقرار الاقتصادي. أصبح الاحتلال أكبر راحة، وتبدو الضفة الغربية غريبةً على كل من يسمع الأشياء التي تستند "على الحياة الطبيعية". على حد وصفه.

 

وختم بالقول "كل يوم يجتاز من الضفة الغربية إلى إسرائيل ما بين حوالي 70 – 80 ألف عامل قانوني، إلى جانب 30 ألف عامل يعملون في المستوطنات وحوالي 30 – 40 ألف عامل يدخلون إلى إسرائيل بشكلٍ غير قانوني".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رفض فلسطيني رسمي وفصائلي لشرعنة واشنطن مستوطنات الضفة الغربية

تقرير فلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي يعمل على تغيير معالم القدس عبر الاستيطان

للمرة الأولى.. تسريب مسودة بنود صفقة القرن لحل الصراع العربي الإسرائيلي

من داخل إسرائيل.. قائد عسكري سابق يطلق مفاجأة عن حل الدولتين.. دان كل تحركات نتنياهو.. واعتبر خطوات ترامب لصالح تل أبيب تدميرية

السفير الأمريكي بإسرائيل: الخطة القادمة لأمريكا هي الضفة

زعيم داعش الجديد يدعو أنصاره لغزو اسرائيل وقتل المستوطنين اليهود

ترشيحاتنا

بعد كارثة والد إيهاب توفيق .. نجاة بسمة وهبة من موت محقق

تراجع كبير بـ أسعار فورد ford اليوم في مصر .. صور

شاهد.. كلاب الحراسة تعثر على متفجرات ومواد مخدرة

كيف تعامل السجن مع ازمة عبد المنعم أبو الفتوح الصحية.. حمدي السيد يجيب

المتهم بالاعتداء على ابنة زوجته بالسلام: «المخدرات لحست مخي»

تكليف رئاسي.. وزير المالية: إنهاء منازعات الضرائب بعيدا عن المحاكم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزيرة التضامن تتفقد مركز تأهيل مرضى الإدمان بالمنيا وتتابع مباراة كرة قدم للمتعافين.. صور

حبيبتي ذهبت إلى غيري.. عاشق مجهول يترك رسالة مؤثرة على الطائرة

شاهد.. معاناة طفلة عمرها 5 أعوام بسبب إصابتها بالخرف.. تفاصيل مؤلمة