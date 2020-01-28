قبل فاتورة الكهرباء ما تيجى.. احسب استهلاكك واتحكم فيه

تقدم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة طرق عدة للمساهمة فى رضا المواطنين عن خدماتها ، ولأن فاتورة الكهرباء صداع فى راس المواطن والوزارة على حد سواء ، ما بين شكوى من ارتفاعها أو أخطاء فى حسابها .





وللشكوى من الأخطاء وفرت الوزارة عدة طرق للتواصل و قراءة العداد بنفسك ، وكذلك وفرت خدمة للمواطن ليحسب استهلاكه بنفسه ويستطيع التحكم فى استهلاكه إذا أراد تقليل الفاتورة





فأتاحت الوزارة عبر موقعها الرسمى فى خانة " خدمات "





http://www.moee.gov.eg/test_new/calulate_energy.aspx





ويستعرض صدى البلد لقرائه طريقة حساب استهلاك الأجهزة المنزلية من خلال شاشة حساب استهلاك تقريبى ل لأجهزة المنزلية





اولا اختر عدد الأيام لحساب الاستهلاك ثم ادخل عدد الوحدات من كل جهاز ثم إدخال عدد ساعات الاستهلاك فى اليوم الواحد لهذه الوحدات فيظهر إجمالى الكيلووات المستخدمة لكل جهاز و فى اسفل الصفحة يظهر إجمالى الاستهلاك لكل الأجهزة.





تتيح الشاشة إضافة اجهزة اخرى غير المدونة بالاسفل مع إضافة الحمل الفعلى لها و عدد الوحدات و عدد ساعات الاستخدام.



