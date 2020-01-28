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أخبار البلد

قبل فاتورة الكهرباء ما تيجى.. احسب استهلاكك واتحكم فيه

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 11:27 ص
صدى البلد
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وفاء نور الدين
تقدم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة طرق عدة للمساهمة فى رضا المواطنين عن خدماتها ، ولأن فاتورة الكهرباء صداع فى راس المواطن والوزارة على حد سواء ، ما بين شكوى من ارتفاعها أو أخطاء فى حسابها .

وللشكوى من الأخطاء وفرت الوزارة عدة طرق للتواصل وقراءة العداد بنفسك ، وكذلك وفرت خدمة للمواطن ليحسب استهلاكه بنفسه ويستطيع  التحكم فى استهلاكه إذا أراد تقليل الفاتورة .

 فأتاحت الوزارة عبر موقعها الرسمى فى خانة " خدمات " 

http://www.moee.gov.eg/test_new/calulate_energy.aspx

ويستعرض صدى البلد لقرائه طريقة  حساب استهلاك الأجهزة المنزلية من خلال شاشة حساب استهلاك تقريبى للأجهزة المنزلية 

اولا اختر عدد الأيام لحساب الاستهلاك ثم ادخل عدد الوحدات من كل جهاز ثم إدخال عدد ساعات الاستهلاك فى اليوم الواحد لهذه الوحدات فيظهر إجمالى الكيلووات المستخدمة لكل جهاز و فى اسفل الصفحة يظهر إجمالى الاستهلاك لكل الأجهزة.

تتيح الشاشة إضافة اجهزة اخرى غير المدونة بالاسفل مع إضافة الحمل الفعلى لها و عدد الوحدات و عدد ساعات الاستخدام.

جميع الأحمال المدونة تقاس بوحدة وات فى الساعة (و.س).
قبل فاتورة الكهرباء ما تيجى.. احسب استهلاكك واتحكم فيه
قبل فاتورة الكهرباء ما تيجى.. احسب استهلاكك واتحكم فيه
قبل فاتورة الكهرباء ما تيجى.. احسب استهلاكك واتحكم فيه
قبل فاتورة الكهرباء ما تيجى.. احسب استهلاكك واتحكم فيه
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