إصلاح انفجار خط مياه الحامول وحملات نظافة بقرى كفر الشيخ.. صور

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، أعمال إصلاح انفجار خط مياه الشرب بطريق الحامول - بلطيم، أمام قرية إيطاليا التابعة للوحدة المحلية لقرية الأبعادية، وعودة المياه مرة أخرى بعد انقطاعها للانتهاء من أعمال الصيانة والإصلاح.





وفي سياق متصل، تابع المهندس طلعت عبد القادر، رئيس مركز ومدينة الحامول، أعمال النظافة العامة والتجميل بالمدينة.





وقام رجال النظافة برفع صناديق القمامة والنظافة حولها وكنس الشوارع ورفع تراكمات القمامة بأماكن تجميعها وتحميلها الي المقالب العمومية، تنفيذًا لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.





كما تابع أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، أعمال رفع كفاءة النظافة العامة والإنارة بالقري.





ونجح رجال النظافة في رفع الرواسب الطينية بشوارع قرى الكوم الطويل وابو بدوى، فضلًا عن صيانة الكهرباء بقرية الشطوط ورفع كفاءتها.