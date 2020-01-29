منطقة نادرة.. معلومات لا تعرفها عن المحمية الطبيعية بالدبابية في جنوب الأقصر

توجد المحمية الطبيعة بالدبابية، فى جنوب الاقصر وهى من اندر المناطق العالمية وذلك لاكتمالها الجيولوجي بين العصرين الباليوسين والايوسين .





وفى السطور التالية نعرض 8 معلومات لاتعرفها عن المحمية الطبيعة بالدبابية:





- تقع بقرية الدبابية التابعة لمجلس قروى الشغب بمركز اسنا جنوب الاقصر

- افتتاحها دوليا يوم 8 فبراير عام 2004 وحضر الافتتاح ممثلون من الاتحاد الدولى والهيئات الجيولوجية الدولية والجمعية الدولية للاستراتيجرافيا وأساتذة الجيولوجيا وخبراء الحفريات فى دول العلم وممثلون من الجامعات المصرية وهى تعتبر سياحة جيولوجية.

- اعلنت منطقة الدبابية محمية طبيعية بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 109 لسنة 2007 فى إطار القانون 102 لسنه 1983.

- تكشف اسرار الفترة الزمنية بين العصرين الباليوسين والايوسين وهو ما يرجع إلي ما بين‏50‏ و‏55‏ مليون سنة

- تكشف الفترة الهامة التى شهدت موت معظم الاحياء نظرًا لارتفاع درجة الحرارة لأعلى من معدلاتها على كوكب الارض

- الوحيدة فى العالم التى يتواجد بها طبقات صخرية منذ بدء الخليقة وشاهدة على كل العصور الجيولوجية التى مرت بكوكب الأرض

- تم اختبارها من بين 29 موقعا عالميا يتسابق لتحديد القطاع الجيولوجى المثالي في العالم بدول (مصر – اسرائيل – اسبانيا – ايطاليا – النمسا – كوبا - كازاخستان – شمال غرب أوروبا – امريكا – تونس )

- تتصدر قائمة السياحة العلمية والثقافية والجيولوجية بمحافظة الأقصر

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