AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

منطقة نادرة.. معلومات لا تعرفها عن المحمية الطبيعية بالدبابية في جنوب الأقصر

الأربعاء 29/يناير/2020 - 03:01 ص
المحمية الطبيعة بالدبابية
المحمية الطبيعة بالدبابية في جنوب الاقصر
Advertisements
شمس يونس
 توجد المحمية الطبيعة بالدبابية،فى جنوب الاقصر وهى من اندر المناطق العالمية وذلك لاكتمالها الجيولوجي بين العصرين الباليوسين والايوسين .

وفى السطور التالية نعرض 8 معلومات لاتعرفها عن المحمية الطبيعة بالدبابية:

- تقع بقرية الدبابية التابعة لمجلس قروى الشغب بمركز اسنا جنوب الاقصر
- افتتاحها دوليا يوم 8 فبراير عام 2004 وحضر الافتتاح ممثلون من الاتحاد الدولى والهيئات الجيولوجية الدولية والجمعية الدولية للاستراتيجرافيا وأساتذة الجيولوجيا وخبراء الحفريات فى دول العلم وممثلون من الجامعات المصرية وهى تعتبر سياحة جيولوجية.
- اعلنت منطقة الدبابية محمية طبيعية بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 109 لسنة 2007 فى إطار القانون 102 لسنه 1983.
- تكشف اسرار الفترة الزمنية بين العصرين الباليوسين والايوسين وهو ما يرجع إلي ما بين‏50‏ و‏55‏ مليون سنة
- تكشف الفترة الهامة  التى شهدت موت معظم الاحياء نظرًا لارتفاع درجة الحرارة لأعلى من معدلاتها على كوكب الارض
- الوحيدة فى العالم التى يتواجد بها طبقات صخرية منذ بدء الخليقة وشاهدة على كل العصور الجيولوجية التى مرت بكوكب الأرض
تم اختبارها من بين 29 موقعا عالميا يتسابق لتحديد القطاع الجيولوجى المثالي في العالم بدول (مصر – اسرائيل – اسبانيا – ايطاليا – النمسا – كوبا - كازاخستان – شمال غرب أوروبا – امريكا – تونس )
- تتصدر قائمة السياحة العلمية والثقافية والجيولوجية بمحافظة الأقصر
اقرأ أيضا:

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ذاكرة الاقتصاد| المتحف الجيولوجي.. خير مصر ونيزك المريخ

الكويت مهددة بـ زلزال مدمر | تفاصيل

خبيرة جيولوجيا تحذر: الكويت على موعد مع زلزال مدمر

حاكم الشارقة يفتتح الحديقة الجيولوجية في منطقة بحيص.. فيديو

ضمن مناطق التراث العالمي.. إدراج محمية الدبابية الطبيعية بالأقصر على قائمة السياحة الجيولوجية..صور

لكل اسم حكاية.. وادي الحيتان تراث عالمي شاهد على الحياة القديمة قبل 40 مليون سنة

ترشيحاتنا

وليد سليمان يحسم الجدل حول مفاوضات الزمالك لضمه

أخبار الفن .. ارتباط أصالة بطبيبها الخاص .. حالة نادية لطفي الصحية.. رد أحمد الفيشاوي بعد قرار حبسه

سيراميكا كليوباترا يعلن الموافقة على إعارة علي الملواني للنادي الأهلي

بعد إصابته بالشلل الرعاش.. الفنان يوسف فوزي يكشف موقف الفنانيين منه في فترة مرضه.. فيديو

أروى جودة تكشف حقيقة زواجها من مطرب تركى .. تفاصيل

تريزيجيه يقود أستون فيلا إلى نهائي كأس الرابطة.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصادر تكشف حقيقة ارتباط أصالة بطبيبها الخاص بعد طلاقها من طارق العريان .. صور

البلوفر الموهير يسيطر على موضة شتاء 2020 .. صور

رجاء الجداوي تهنئ غادة والي بمنصبها الجديد.. صور