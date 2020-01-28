بالأسماء..إنشاء وتطوير 15 مدرسة بمركز فاقوس بتكلفة 80 مليون جنيه

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا ‏للإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في جميع القطاعات وخاصة بقطاع التعليم ‏وذلك من خلال إنشاء واقامة مدارس جديده وتطوير وتوسعة مدارس قائمة بالتنسيق مع ‏الهيئة العامة للأبنية التعليمية لتهيئة الأجواء المناسبة لتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب.





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وأوضح المحافظ أنه تم الإنتهاء من أعمال إنشاء 6 مدارس جديده وتطوير وتوسعة 9 مدارس قائمة بنطاق مركز فاقوس بتكلفة 80 مليون جنيه تستوعب 219 فصلًا دراسيًا للمساهمة في القضاء علي نظام الفترتين ولتقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول ، مشيرًا إلى أنه جاري تنفيذ إنشاء مبنى إدارة فاقوس التعليمية بتكلفة 10 ملايين جنيه.

ومن جانبه أكد المهندس أحمد مرسي مدير هيئة الأبنية التعليمية بالشرقية أنه تم الإنتهاء من ‏إنشاء وتطوير وتوسعة عدد 6 مدارس بمركز فاقوس والتي توفر عدد 68 فصل ‏دراسي جديد وبتكلفة تبلغ 27 مليون جنية مقسمة الي انشاءات جديدة وتوسعات واحلال كلي وجزئي لمدرسة النوافعة الثانوية بعدد 9 فصول وبتكلفة 6.3 مليون جنيه ‏ومدرسة ابو الفضل للتعليم الاساسي بعدد 12فصل وبتكلفة 4 مليون جنية ومدرسة الشهيد غيث الابتدائية بعدد 6 فصول وبتكلفة 3.3 مليون جنيه ، ومدرسة الكيلانية الابتدائية بعدد 6 فصول وبتكلفة 4.4 مليون جنية ومدرسة شادية شحاته الابتدائية بعدد 12 فصل وبتكلفة 2.9 مليون جنيه ومدرسة العواشرة للتعليم ‏الاساسي بعدد 22 فصل وبتكلفة 6.3 مليون جنيه .‏

وأضاف مدير هيئة الابنية التعليمية أنه جار الانتهاء من تنفيذ أعمال إنشاء وتوسعة 9 مدارس بعدد 151 فصل ‏وبتكلفة 52 مليون جنيه شملت انشاء 5 مدارس جديدة هي مدرسة عبد المنعم محمد لطفي بعدد 11 فصل وبتكلفة 5.6 مليون جنيه ومدرسة عزبة ابو تاري للتعليم الاساسي بعدد 11 فصل وبتكلفة 5.3 مليون جنيه ومدرسة فاقوس الرسيمة للغات بعدد 28 فصل وبتكلفة 10.8 مليون جنيه ومدرسة الصالحية للتعليم الأساسي بعدد 22 فصل وبتكلفة 7 مليون جنيه ومدرسة الحاج عبد الجواد العمري للصم والبكم بعدد 16 فصل وبتكلفة 6.6 مليون جنيه.

إضافة إلى إجراء أعمال توسعة بمدرسة الخواطرة للتعليم الأساسي بعدد 10 فصول ، وبتكلفة 3.3 مليون ومدرسة الفولي للتعليم الاساسي بعدد 22 فصول ، وبتكلفة 5.6 مليون جنيه ومدرسة السماعنه الابتدائية بعدد 19 فصل ، وبتكلفة 5.2 مليون جنيه ، ومدرسة الدكتور سعيد حسن عبد العال الابتدائية بعدد 12 فصل وبتكلفة 3.6 مليون جنيه.