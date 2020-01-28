بدء التشغيل التجريبي للتحول الرقمي بالأقصر...صور

بدأت محافظة الاقصر فى تطبيق خدمة التحول الرقمي بجميع مراكز المحافظة حيث قامت بتنفيذ المشروع بمركز ومدينة القرنة غرب المحافظة

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وأوضح رئيس مركز القرنة، أن المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين، يهدف إلى فصل طالب الخدمة عن مقدمها عن طريق ميكنة الخدمات المقدمة من مجلس مدينة القرنة من خلال نظام الشباك الواحد، ويقدم المركز جميع الخدمات من خلال قاعدة بيانات الكترونية متصلة بخط ربط مع وزارة التخطيط وتوفر أعلي درجات الدقة والسرية والرقابة بشكل مستمر للوصول إلى الرقي وأفضل خدمة للمواطنين





يستهدف المشروع تحقيق طفرة هائلة فى مجال التحول الرقمي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى الخاصة بدعم الخطة الإستراتيجية للدولة لإتمام ميكنة كافة القطاعات الحكومية تقوم محافظة الاقصر بتنفيذ ذلك بما يساهم فى تقديم خدمات أفضل للمواطنين



