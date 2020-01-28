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رياضة

دوري أبطال آسيا.. أهلي جدة يطمح في خطف بطاقة دوري الأبطال من استقلال دوشنبه

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 12:22 م
جروس
جروس
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إسراء أشرف
يفتتح فريق أهلي جدة السعودي، بقيادة السويسري كريستيان جروس، مشواره في بطولة دوري أبطال آسيا 2020، اليوم، الثلاثاء، في السابعة والنصف مساءً، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة" بجدة، عندما يستضيف استقلال دونشبه الطاجيكي في الملحق المؤهل إلى دور المجموعات.

ويشارك أهلي جدة في الملحق الآسيوي، بعد احتلاله المركز الرابع الموسم الماضي برصيد 55 نقطة، في بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين "الدوري السعودي".

ويسعى الأهلي في المباراة، لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، من أجل تحقيق الفوز، والتأهل إلى دور المجموعات، بجانب الوحدة الإماراتي، والشرطة العراقي، والمتأهل من العين الإماراتي، وبونيودكور الأوزبكي، في المجموعة الأولى.

وسيفتقد الأهلي لخدمات نجمه الأول السوري عمر السومة، والذي تعرض لإصابة بخلع في الكتف، في مباراة الفريق الأخيرة بالدوري السعودي أمام الرائد، كما سيغيب الثنائي مهند عسيري وعبد الفتاح عسيري، للإصابة أيضًا.

في السياق ذاته، يستقبل العين الإماراتي، نظيره بونيودكور الأوزبكي، في تمام الرابعة والنصف عصر اليوم، باستاد هزاع بن زايد، ضمن منافسات الملحق ذاته.

ويلتقيا أيضًا، السيليه والريان القطريين بـ نظيرهما شاهر خودرو واستقلال طهران الإيرانيين في تمام الخامسة مساء اليوم.
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