بلوك جديد.. يسرا اللوزي فى إطلالة غير متوقعة





وظهرت يسرا بإطلالة أنيقة بقميص ابيض ولكنها اعتمدت على مكياج غير معتاد باللون الأحمر.





وكانت يسرا دائما تظهر بدون مكياج تماما او مكياج فاتح، لكنها اعتمدت تسريحة غير متكلفة ورفعت شعرها للخلف دون إسدال أي خصلات منه علي وجهها ، والتقطت الصورة بطريقة البورترية دون الاعتماد علي إظهار إطلالاتها بالكامل.









وانهالت التعليقات علي يسرا بعد نشرها للصورة والتي نالت اعجاب الجمهور" وكتبت يسرا في تعليق علي صورتها " تصوير ومكياج"