AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بلوك جديد.. يسرا اللوزي فى إطلالة غير متوقعة

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 12:19 م
صدى البلد
Advertisements
ريهام قدري
نشرت الفنانة يسرا اللوزي على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام " صورة لها جديدة. 

وظهرت يسرا بإطلالة أنيقة بقميص ابيض ولكنها اعتمدت على مكياج غير معتاد باللون الأحمر.

 وكانت يسرا دائما تظهر بدون مكياج تماما او مكياج فاتح، لكنها اعتمدت تسريحة غير متكلفة ورفعت شعرها للخلف دون إسدال أي خصلات منه علي وجهها ، والتقطت الصورة بطريقة البورترية دون الاعتماد علي إظهار إطلالاتها بالكامل. 


وانهالت التعليقات علي يسرا بعد نشرها للصورة والتي نالت اعجاب الجمهور" وكتبت يسرا في تعليق علي صورتها " تصوير ومكياج" 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بقميص أبيض | ريم مصطفى تبرز مكياجها وتسريحة شعرها لمتابعيها

بالأسود المكشوف.. منة فضالي تبهر متابعيها بإطلالة جديدة وعريس يطلب يدها

شيك جدا.. هند صبري بالبالطو البيج تبهر الجمهور على إنستجرام

بمكياج ثقيل.. مي سليم تستفتي الجمهور فى إطلالتها الجديدة

بالهاي كول.. هنادي مهنا بإطلالة شتوية طفولية

بلوفر بكتف مكشوف.. نوال الزغبي تبهر الجمهور بأطلالة مختلفة

ترشيحاتنا

كلمة أطاحت به.. سر استقالة رئيس الوزراء القطري

القصة الكاملة .. لإنقاذ اب لابنته من الدهس بمحطة قطار الإسماعيلية

نقل الفلسطينيين من القدس.. بنود مثيرة بـ صفقة القرن

مكالمة تركي آل الشيخ لـ أحمد أحمد رئيس كاف تثير التساؤلات

منصب آخر لـ رئيس الوزراء القطري الجديد

الكاف يحسم مصير تغيير حكم مباراة الأهلي والهلال بعد الشكوى السودانية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الأجمل.. مي سليم وميس حمدان بنفس المكياج والجمهور زي الشربات

الأم والجنين بخير والأب فى العناية.. صورة رجل بعد ولادة زوجته تشعل مواقع التواصل.. شاهد

بلوك جديد.. يسرا اللوزي فى إطلالة غير متوقعة