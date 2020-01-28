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توك شو

امنعوا القبلات فورا.. كورونا أول فيروس يهدد الرجال.. فيديو

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 12:11 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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فرح علاء الخولي
قال الدكتور مجدي بدران، استشاري المناعة، إنه لا داعٍ للخوف من فيروس كورونا لأن الوطن العربي مازال في وضع آمن منه، وذلك لفرق المسافة بين الوطن العربي وشرق آسيا.

وأكد الدكتور مجدي بدران، في مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، الذي يذاع على قناة Ten الفضائية، أن الوضع المصري آمن، والحدود والمطارات لديها الكثير من الاستعدادات لكشف الفيروس قبل دخول حامليه من الأساس، لافتا إلى أن السبب الأساسي في انتشاره هو العادات الغذائية الخاطئة.

وأضاف أن فيروس كورونا أول فيروس يهدد الرجال، حيث إن 73% من المصابين رجال، مشددا على ضرورة التوجه إلى الطبيب عند الشعور بأي أعراض غريبة، خاصة فيما يتعلق بالتنفس، موجها نصائح للمواطنين للوقاية من أي عدوى، قائلا: "مش عايزين أي قبلات عند السلام.. واغسلوا إيديكم باستمرار".

وأوضح الدكتور مجدي بدران، أن المرض ينتقل عن طريق الأكل أو العدوى من شخص لآخر، وهناك كثير من الشكوك حول أن هناك طرقا لنقل المرض بشكل آخر ولكن لم يتم اكتشافها حتى الآن.


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وأشار الدكتور مجدي بدران، إلى أن أعراض المرض مشابهة في بادئ الأمر لأعراض نزلات البرد، ويحدث ضيق في التنفس، وإن تمت وفاة 80% من الحالات نتيجة للسعال الجاف، و20% من الحالات نتيجة للتعب الشديد والالتهاب الرئوي.
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