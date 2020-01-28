طبيب أهلي ٢٠٠٥ يوضح إصابات الفريق في مباراة الأميرية

كشف الدكتور إسلام عزيز، طبيب فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٥، عن حجم الاصابة التي تعرض لها لاعبا الفريق؛ سيف الطيب ويحيى أحمد، خلال مواجهة مركز شباب الأميرية، أمس الاثنين، ببطولة منطقة القاهرة، والتي انتهت بفوز الأهلي ١١ – صفر.





وأكد طبيب الفريق أن سيف الطيب تعرض لكسر أسفل عظمة الكُعبرة بمفصل الرسغ، بعد سقوطه على ذراعه.





وقال أن اللاعب خضع لعمية رد للعظام وتثبيتها بأسلاك معدنية ومسمار، وسيغيب عن الملاعب لمدة قد تصل إلى شهر ونصف.





وأوضح طبيب فريق ٢٠٠٥ أن اللاعب يحيى أحمد الذي شارك كبديل لسيف الطيب بعد إصابته تعرض هو الاخر لإصابة قوية عبارة عن كدمة شديدة في الوجه وجرح قطعي في الشفاه العليا قدره ٢ سم، وجرح آخر أعلى الأسنان باللثة، وهو ما استدعي خضوع اللاعب لعمل ١٢ غرزة جراحية، وسيغيب عن الملاعب لمدة ١٠ أيام فقط.











