2000 دولار في الشهر.. مقاتلون سوريون في ليبيا يتقاضون أول راتب "فيديو"

عرضت فضائية " العربية" لقطات لعدد من المقاتلين السوريين في ليبيا، خلال تقاضيهم أول رواتبهم بالدينار الليبي والدولار، وظهر عدد من المقاتلين بالفيديو المعروض وهم يعدون الأموال التي تقاضوها.

وردد المقاتلون في الفيديو الذي تم عرضه عدة هتافات منها " احلى دولار، واحلى دينار"، مؤكدًا أنه حصل على عدد من الدنانير الليبية.

وفى السياق ذاته كانت قال تقرير بثته قناة "مباشر قطر"، إن هناك حالة من الاحتقان الشديد تسود عناصر الميليشيات الإرهابية التابعة لرئيس حكومة الوفاق فايز السراج، فى العاصمة الليبية طرابلس، وتابع: "حالة الغضب جاءت بعدما علموا الرواتب التى يتقاضها المرتزقة السوريون والتى تبلغ أربع أضعاف ما يتقاضونه".

وأوضح تقرير قناة المعارضة القطرية، أن المرتزق السورى يتقاضى 2000 دولار فى الشهر فى حين أن راتب عناصر فايز السراج الإرهابية لا تتخطى الـ500 دولار شهريًا، لافتًا إلى أن الميلشيات هاجمت مقر وزارة الصحة بطرابلس بدافع الانتقام والرد على تهميشهم وتفضيل المرتزقة السوريين عليهم.