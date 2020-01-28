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اقتصاد

العربي لسيدات الأعمال يلتقي نائب وزير الخارجية للشئون الاقتصادية لدعم ملف الاستثمار بإفريقيا

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 01:04 م
الاتحاد الأفريقي
الاتحاد الأفريقي
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ولاء عبد الكريم
بحثت عبير عصام رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال، سبل دعم خطط الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في التواجد بأفريقيا والعمل على تعزيز سبل التعاون معهم.

جاء ذلك خلال لقاء عصام بالسفير عمر أبو العيش نائب وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية، حيث تطرق اللقاء لملف الاقتصاد الإفريقي وسبل دعم خطط مؤسسة الرئاسة تجاه القارة السمراء.

وأكدت عبير عصام، أن المجلس العربي لسيدات الأعمال يعمل بدوره ومن خلال شراكات مختلفة مع جهات عدة من بينها جمعيات رجال الأعمال ومؤسسات المستثمرين لعقد لقاء ينظمه المجلس لشرح توجهات وزارة الخارجية وتحديدا الشأن الاقتصادي وضرورة التواجد بإفريقيا مع المستثمرات العرب بمجالات مختلفة.

جديد بالذكر، أن اللقاء يأتي ضمن خطط المجلس العربي لسيدات الأعمال لتعزيز التواصل مع كافة مؤسسات الدولة الداعمة لتوجهات الدولة في الشأن الاقتصادي بهدف دعم ركائز الاقتصاد المصري.

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