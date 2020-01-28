الجمهور لـ رامي جمال: مستنيينك على نار.. شاهد

صباح الخير ❤️🙏"





و جاءت التعليقات على الصورة كالآتي :





"صباح النور"





"صباحووو يا نجم"





" صباح الفل والياسمين والورد البلدي "





"مستنييين الالبوم علي نااار"





"حبيبي منور الدنيا كلها"





و الجدير ب الذكر ان الفنان رامي جمال أعلن عن موعد طرح ألبومه الجديد الذي يصادف مطلع شهر فبراير المقبل.





وغرد رامي جمال عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "ميعادنا أول الشهر ان شاء الله".





وكشف رامي جمال ايضا عن اسم الألبوم وهو "انا لوحدي" وهو الالبوم الخامس في مشواره الفني بجانب التلحين.





‎وكان رامي جمال أعلن في نهاية عام 2019 عن إصابته بمرض البهاق الذي جعله يفكر في قرار الاعتزال، ولكنه تراجع بعد دعم جمهوره ونجوم الوطن العربي له

نشر الفنان رامي جمال عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة له يصبح بها علي جمهوره معلقا عليها: "