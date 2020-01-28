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فن

الجمهور لـ رامي جمال: مستنيينك على نار.. شاهد

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 01:04 م
صدى البلد
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انجي ايهاب
نشر الفنان رامي جمال عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة له يصبح بها علي جمهوره معلقا عليها: "صباح الخير ❤️🙏"

و جاءت التعليقات على الصورة كالآتي :

"صباح النور"

"صباحووو يا نجم"

"صباح الفل والياسمين والورد البلدي "

"مستنييين الالبوم علي نااار"

"حبيبي منور الدنيا كلها"

و الجدير ب الذكر ان الفنان رامي جمال أعلن عن موعد طرح ألبومه الجديد الذي يصادف مطلع شهر فبراير المقبل.

وغرد رامي جمال عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "ميعادنا أول الشهر ان شاء الله".

وكشف رامي جمال ايضا عن اسم الألبوم وهو "انا لوحدي" وهو الالبوم الخامس في مشواره الفني بجانب التلحين.

‎وكان رامي جمال أعلن في نهاية عام 2019 عن إصابته بمرض البهاق الذي جعله يفكر في قرار الاعتزال، ولكنه تراجع بعد دعم جمهوره ونجوم الوطن العربي له
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