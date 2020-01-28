أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء.. الدولار بـ15.85 جنيه والريال السعودى بـ4.22 جنيه.. الذهب عيار 21 يستقر عند 693 جنيهًا للجرام

وفيما يلي نستعرض سعر الدولار، اليوم، الثلاثاء 28 يناير 2020، وأسعار العملات الأجنبية:

سعر الدولار الأمريكي



سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم، الثلاثاء، شراءً 15.75 جنيه، وبيعا 15.85 جنيه.



سعر اليورو​

بينما سجل سعر اليورو​ اليوم، الثلاثاء، شراءً 17.35 جنيه، وبيعا 17.47 جنيه.

سعر الجنيه الاسترليني​

أما سعر الجنيه الاسترليني​ اليوم، الثلاثاء، فقد سجل شراءً 20.55 جنيه، وبيعا 20.70 جنيه.

الفرنك السويسري​

وسجل سعر الفرنك السويسرى اليوم، الثلاثاء، شراءً 16.22 جنيه، وبيعا 16.35 جنيه.

سعر الـ 100 الين اليابانى

أما سعر الـ 100 الين اليابانى اليوم، الثلاثاء، فقد سجل شراءً 14.44 جنيه، وبيعا 14.56 جنيه.

سعر اليوان الصينى

سجل اليوان الصينى اليوم، الثلاثاء ، شراءً 2.27 جنيه، وبيعا 2.29 جنيه.

استقرت أسعار العملات العربية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم، وسجل الريـال السعودي اليوم، الثلاثاء، نحو 4.18 جنيه للشراء و4.22 جنيه للبيع.





وسجل الدينار الكويتي، اليوم، الأحد، نحو 51.60 جنيه للشراء و52.20 جنيه للبيع.





وسجل الدرهم الإماراتي، اليوم، الثلاثاء، نحو 4.28 جنيه للشراء و4.31 جنيه للبيع.





وسجل سعر الريـال العماني، اليوم، الثلاثاء، نحو 40.71 جنيه للشراء و41.16 جنيه للبيع.





ويتحدد سعر صرف العملات العربية والدولار في البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، التي بدأت مع تحرير سعر الصرف منذ ثلاث سنوات.



