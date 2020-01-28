نتيجة الشهادة الإعدادية.. تعرف على موعد ظهورها بالمنوفية





وأشار شاهين إلى أنه سوف يتم البدء سريعا في حصر درجات الطلاب ورصدها ومراجعتها استعدادا لإعلان النتيجة، مؤكدا أنه سوف يتم إعلان النتيجة الخاصة بالشهادة الإعدادية مع مطلع الأسبوع المقبل حيث يكون تم الانتهاء من جميع أعمال التصحيح ورصد الدرجات.





وكان اللواء أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية ومختار شاهين وكيل تعليم المنوفية، قد تفقدا امتحانات الشهادة الإعدادية للاطمئنان على سير أعمال الامتحانات مؤكدين ضرورة توفير الأمن والهدوء والعمل على رعاية جميع ابنائنا الطلاب.

يذكر أن إجمالى عدد الطلاب على مستوى المحافظة يبلغ 66960 الرسمى والرسمية للغات والمدارس الرياضية والمنازل والتلاحيق بعدد لجان 386 لجنة.

أعلن مختار شاهين وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية أنه تم اليوم الانتهاء من تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظة.