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حوادث

10 يونيو.. أولى جلسات طعن متهمى أحداث المطرية

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 12:54 م
محكمة النقض
محكمة النقض
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محمد عبدالله
حددت محكمة النقض جلسة 10 يونيو كأولى جلسات نظر طعن المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بأحداث المطرية على الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات بحق المتهمين بالمؤبد والسجن المشدد من 5 لـ10 سنوات وينظر الطعن أمام دائرة الأربعاء "د".



وكانت قد قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره فى 2018 بالسجن المؤبد لـ 14 متهما فى أحداث العنف التى شهدتها منطقة المطرية يوم 25 يناير2015 كما قضت المحكمة بالسجن 5 سنوات لمتهمين اثنين، والسجن 10 سنوات لـ14 متهما من بينهم 9 أحداث.

ويواجه المتهمون اتهامات القتل العمد والشروع فيه وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر وارتكاب أعمال عنف بمنطقة المطرية، فى 25 يناير 2015.

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