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برلمان

تحرك عاجل من النواب بسبب ندرة بنزين 80

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 12:56 م
تحرك عاجل من النواب
تحرك عاجل من النواب بسبب ندرة بنزين 80
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
طرح نواب لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، مسألة عدم توافر بنزين 80 بمحطات الوقود بكميات كافية، في ضوء طلب الإحاطة المقدم من النائب سعيد طعيمة، وذلك خلال اجتماع اليوم الثلاثاء برئاسة النائب عصام بركات وكيل اللجنة.

ووجه النائب سعيد طعيمة، عضو اللجنة، انتقادات حادة بسبب النقص الشديد في توفير بنزين 80 بمحطات البنزين بمختلف المناطق على مستوي الجمهورية، في حين أنه قائم ولم يلغَ، الأمر الذي يلقي بأعباء علي بسطاء المواطنين الذين يستخدمونه لارتفاع الشرائح الأخرى عليهم. 

وتابع طعيمة مخاطبا مسؤولي وزارة البترول : "الناس بتقف في طوابير أمام محطات البنزين للحصول علي خدمة لكنهم لا يجدوها، وهذا يحمل في طياته اذلال لهم، في حين أنهم يدفعون مقابل هذه الخدمة". 

ليؤكد نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول محمد حسن رضوان، أن إمداد المحطات ببنزين (80) حسب الطلب في ضوء استهلاك المواطنين، لافتًا إلي أنهم بصدد إنشاء محطات جديدة هتركز علي بنزين (80) علي مستوي الجمهورية.  

وقدم نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول، تعهد بإرسال قائمة بمحطات البنزين الجديدة المزمع إنشائها إلي لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، مع بحث المناطق التي تناولها النواب في طلبات الإحاطة وتزويدها ببنزين 80.
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