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ديني

وزير الأوقاف: الرئيس لن يسمح بالمساس بثوابت الدين خلال عملية تجديد الخطاب الديني

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 01:01 م
الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
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عبد الرحمن محمد
قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الأوقاف تمثل الدولة فى خدمة القرآن الكريم، مضيفا أن مصر والأمة بخير وماضية فى خدمة الدين الصحيح وليس باختطاف الدين، مشيرا الى ان مصروفات الأوقاف فى ست سنوات وصلت لمليارى جنيه وستمائة مليون جنيه،  لافتا إلى أن الأمة بخير طالما ظلت خادمة لكتاب الله. 
  
وأضاف خلال مؤتمر تحضيرى للإعلان عن تفاصيل المسابقة الدولية السابعة والعشرين للقرآن الكريم المنعقدة السبت المقبل، أن الرئيس أكد أنه لن يسمح لأحد أن يمس ثوابت الدين خلال عملية تجديد الخطاب الدينى، مشيرا الى أن الجماعات المتطرفة تقتل باسم الإسلام والقرآن.

ولفت جمعة، إلى هناك كثير من الجهود الذاتية بناء المساجد بقوة، مضيفا انه تم تخصيص مبلغ 180 جنيها لترميم مسجد الظاهر بيبرس و13 مليون جنيه لترميم مسجد الإمام الشافعى.

وشدد الوزير، على أن الدولة معنية بالمساجد والقرآن ومهتمة بالشأن الدينى بينما أهملت الإخوان ذلك وانشغلت بتمكين عناصرها.

وأوضح جمعة، أن الدولة مهتمة بالكنيسة كما تهتم بالمسجد لتوفير أجواء حرية العبادة، مضيفا أن الجماعات تمارس الدين بالكلام وقد مارست أكبر عملية إقصاء فى التاريخ، مضيفا ان الدولة ترعى الدين الصحيح للحفاظ على سمعة الإسلام.
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