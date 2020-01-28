وزير الأوقاف: الرئيس لن يسمح بالمساس بثوابت الدين خلال عملية تجديد الخطاب الديني

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إ ن الأوقاف تمثل الدولة فى خدمة القرآن الكريم، مضيفا أن مصر والأمة بخير وماضية فى خدمة الدين الصحيح وليس باختطاف الدين، مشيرا الى ان مصروفات الأوقاف فى ست سنوات وصلت لمليارى جنيه وستمائة مليون جنيه، لافتا إلى أن الأمة بخير طالما ظلت خادمة لكتاب الله.

وأضاف خلال مؤتمر تحضيرى للإعلان عن تفاصيل المسابقة الدولية السابعة والعشرين للقرآن الكريم المنعقدة السبت المقبل، أن الرئيس أكد أنه لن يسمح لأحد أن يمس ثوابت الدين خلال عملية تجديد الخطاب الدينى، مشيرا الى أن الجماعات المتطرفة تقتل باسم الإسلام والقرآن.





ولفت جمعة، إلى هناك كثير من الجهود الذاتية بناء المساجد بقوة، مضيفا انه تم تخصيص مبلغ 180 جنيها لترميم مسجد الظاهر بيبرس و13 مليون جنيه لترميم مسجد الإمام الشافعى.





وشدد الوزير، على أن الدولة معنية بالمساجد والقرآن ومهتمة بالشأن الدينى بينما أهملت الإخوان ذلك وانشغلت بتمكين عناصرها.



