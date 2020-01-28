أسرة أطفال السبرتاية للسيسي: عيالنا مش عارفين يساعدونا "فيديو"

انتشرت صورة الطفلين يوسف ومحمد على مواقع التواصل الإجتماعي وهما يعملان على سبرتاية في الشارع، وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالشراء منهم، ورصدت عدسة "صدى البلد" قصة أطفال السبرتاية .





لم تتجاوز أعمارهما 14 عاما ولكنهم يحملون مسئولية أسرتهم المكونة من 7 أفراد، يعمل والدهما بالسواقة ولكن متقطع عن العمل لأنه لا يملك سيارة خاصة، وتتنقل الأم بين المصانع والعمل الخاص ولدفع إيجار الشقة ولتعليم أبنائها وتجهيز ابنتها.





هنا قرر يوسف ومحمد النزول إلى الشارع بمعدات بسيطة وتجميع الاموال لشراء القهوة والشاي والوقوف في الشارع وبيعها لمساندة أسرتهما، " الشغل من عيب " هكذا بدأ الطفل يوسف حديثه لصدى البلد، والمشهور هو وأخوه بأطفال السبرتاية ، ليردد " احنا واقفين نبيع قهوة وشاي وإندومي عشان نساعد بابا وماما".





وأضاف يوسف، أنهما يعملان بهذة المهنة منذ أكثر من سنة بعد إغلاق السبرتاية ، مشيرًا أنها ليست أول مهنة فهم يكافحون منذ 5 أعوام، نظًرا لرؤيتهم لأسرتهم وهي تكافح لتربية 5 أبناء ودفع إيجار الشقة.





وتابع محمد شقيقه، أنه يقوم بفتح مشروعه الصغير بعد انتهاء فترة المدرسة وانه يحلم بتكبير مشروعه حتى يتمكن من مساندة أسرته التي لم تحظ بنصيب كبير من الحظ.





وأشار إلى أنه لا يريد ترك دراسته بل يحلم بتكمله مسيرته التعليمية والالتحاق بالجامعة وأن يرى أسرته بأفضل حال ولا يلجأون لأحد لأن الأمر ليس بهين.





ومن جانبه قال والد الطفلين، " بقالي سنة معاشي واقف وعيالي بتساعدني ونفسي أشوفهم أحسن مني" بهذة الكلمات المتكررة عبر الوالد عن حزنه لأنه لا يستطيع مساعدة أطفاله، فيحتاجون لتجديد المعاش لدفع إيجار الشقة وتعليم الأولاد .





وأردفت الأم أن الأطفال يعملون منذ 5 أعوام وأن هذه السبرتاية مصدر رزق خاص حتى لا يحتاجون لأحد ولا يتحكم بهم أي شخص وأنها تحلم بأن يستطيعوا تكبيره، ورددت بحزن " لا احنا عارفين نساعدهم ولا هما عارفين يساعدونا بس أنا ولادي رجالة ونفسهم يكبروا مشروعهم عشان دي الشقة رقم 14 لينا".





ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360