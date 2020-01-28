موجة جديدة لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة.. وزير التنمية المحلية: التعامل مع الحالات التي لم تتقدم بطلبات تقنين.. ومتابعة مكاتب التقنين بالمحافظات بشكل يومي

وزير التنمية المحلية: -انطلاق الموجة الـ 15 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة الأحد -الموجة الجديدة تشمل الحالات التي لم تتقدم بطلبات تقنين - تقديم كافة التسهيلات للإسراع بعمليات التقنين وتحصيل حق الدولة





أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، انطلاق الموجة الـ 15 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة "حق الشعب" يوم الأحد المقبل، تنفيذًا للقرارات التي اتخذتها اللجنة العليا لاسترداد الأراضى برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية بالتعاون والتنسيق بين قوات إنفاذ القانون والشرطة والرقابة الإدارية والأجهزة التنفيذية بالمحافظات.





جاء ذلك خلال لقاء اللواء محمود شعراوى بسكرتيري عموم المحافظات لمناقشة استعدادات المحافظات لتنفيذ عملية الإزالة، وحضر الاجتماع ممثلو وزارتي الدفاع والداخلية ومديرو الأملاك ورؤساء المنظومة الإلكترونية ومسئولو التقنين بالمحافظات وقيادات وزارة التنمية المحلية .





وتم خلال الاجتماع استعراض آخر المستجدات فيما يتعلق باسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات ومتابعة عمليات التقنين ومراجعة ما تم إنجازه من إجراءات وعقود التقنين إضافة إلى الإجراءات اللازمة لزيادة معدلات التقنين.









وأكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، عدم التفريط في حق الدولة الذي هو حق الشعب والتصدي بكل حسم وحزم لأي شكل من أشكال التعديات علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإنهاء هذه الظاهرة بشكل كامل، وشدد وزير التنمية المحلية علي ضرورة حصر كافة الكشوف الخاصة بالتعديات في المحافظات مدققة بالإحداثيات وإدراجها في الموجه الـ 15 .





وقال شعراوى إنه يجري التنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات مع الجهات صاحبة الولاية علي الأراضي وكافة الجهات المعنية للتصدي بحسم لأي شكل من أشكال التعديات.





وأشار شعراوى إلي أن لجان تقنين الأراضي المشكلة على مستوى مدن المحافظات تعمل علي قدم وساق للانتهاء من تقنين أوضاع الجادين ممن تقدموا بطلبات التقنين وفقًا للقانون ، مؤكدًا علي تقديم كافة التسهيلات للإسراع بعمليات التقنين وتحصيل حق الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي حالات تباطؤ أو تقصير أو إهمال يمكن أن يؤدي إلى تعطيل التقنين وعدم تحصيل مستحقات الدولة.





وأوضح وزير التنمية المحلية أن الموجه الـ 15 تشمل الحالات التي لم تتقدم بأي طلبات تقنين ومازالت متعدية علي أراضي الدولة وغير راغبة في تنفيذ القانون و الحالات التي تقدمت بطلبات تقنين ولم تثبت جدية ولم تستكمل باقي الإجراءات من سداد رسوم الفحص والمعاينة أو عدم استكمال الأوراق المطلوبة وكذلك الحالات التي أقرت لجان التقنين بالمحافظات أنها غير قابلة للتقنين ولا تنطبق عليها الشروط بالإضافة إلي حالات التعدي علي أراضي المنفعة العامة مثل طرح النهر وحرم الطريق وأراضي نهر النيل والبحيرات والآثار .





ونوه اللواء محمود شعراوي إلى أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتابع مع مكاتب التقنين بالمحافظات سير إجراءات واستمرار حملات إزالة المخالفات بشكل يومي وتقديم الدعم المطلوب للإسراع بمعدلات التقنين مع مراعاة الاعتبارات الاجتماعية في بعض الحالات فيما يخص عمليات تحديد تسعير الأراضي دون أن يمس ذلك حق الدولة .



