مسئول بمحطة قطار الإسماعيلية: تغريم منقذ ابنته من الموت 50 جنيها





وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الحادث.





وأكد مصدر مسئول بمحطة قطار الإسماعيلية، أنه سيتم تغريم الأب ٥٠ جنيها، بعدما أكدت التسجيلات إهماله وتعريض حياته وحياة ابنته للخطر بعد تجاهل استخدام النفق للوصول إلى الرصيف والقفز بين الأرصفة لاستقلال قطار القاهرة.







وأكد المصدر أن القرار جاء نتيجة تداول فيديو يوضح نجاة أب وابنته من الموت المحقق دهسا تحت عجلات القطار، مشيرا إلى أن هناك حزمة من القرارات سيتم الإعلان عنها لاحقا ضد السلوكيات الخاطئة التي قد تعرض حياة المواطنين للخطر أثناء التردد على محطات السكك الحديدية.



تفقدت لجنة من مهندسي هيئة السكة الحديد، محطة قطار الإسماعيلية، بعد حادث نجاة الأب وابنته من الموت المحقق تحت عجلات القطار.