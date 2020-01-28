بمشاركة 40 أسرة منتجة.. افتتاح معرض المرأة السيناوية بالعريش









وأضافت أن المعرض يضم منتجات بيئية وتراثية وصناعات غذائية متنوعة ما بين مشغولات سيناوية وإكسسوارات وجلود وأعمال تطريز وأشغال إبرة وخرز ومفروشات وملابس، فضلا عن المنتجات الغذائية المصنعة داخل المنازل والخضر والفاكهة المتنوعة .



واستضاف المعرض المتدربين في مركز تدريب القوي العاملة بعد اكتسابهم مهارات التدريب علي الحرف الانتاجية وبيع المنتج للجمهور خاصة منتجات الارابيسك من جريد النخيل، والمنتجات البيئية المتنوعة.



إلى جانب مشغولات خشبية وتعد هذه المرة يتم مشاركة الطلاب في المعارض للعمل علي تشجيعهم والتوسع في عمليات الإنتاج تمشيا مع احتياجات ومتطلبات الأسواق.



حضر الافتتاح عاطف مطر وكيل وزارة الزراعة وحسين المعني وكيل مديرية التربية والتعليم ويستمر المعرض خلال الفترة من ٢٨حتى ٣٠يناير الحالي 2020م.



افتتحت آمال زيدان، رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات بشمال سيناء، معرض المرأة السيناوية المنتجة الأول، لتسويق المشغولات اليدوية المتنوعة، وذلك بمقر نقابة المهندسين بالعريش، تحت رعاية اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.وقال محمد الشوربجي، مدير المشروعات بالفرع، إن المشاركين 40 عارضًا من الأسر المنتجة والاقتصاد المنزلي وجامعة العريش ومديرية الزراعة والقوي العاملة.