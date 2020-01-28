علاء عابد: مصنع سماد حلوان تسبب في انتشار السرطان والفشل الكلوي

أكد النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان، ضرورة ربط التنمية بالمحور البيئي،لافتا إلى أنه لا توجد تنمية مستدامة بدون المحور البيئي، منوها إلى أن التنمية المستدامة تعني ترشيد استخدام الموارد الطبيعية.





جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اليوم برئاسة النائب علاء عابد لمناقشة دور وزارة البيئة في تطبيق معايير حقوق الإنسان في ضوء توصية مجلس الوزراء في اجتماعه الذي عقد بتاريخ 15 نوفمبر 2017 بإنشاء وحدة لحقوق الإنسان بكل وزارة ومحافظة والتنسيق بين الوزارة وبين اللجنة فيما يخص الشكاوى الواردة إلى اللجنة من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الإنسان ، بحضور الدكتورة ياسمين صلاح الدين وزيرة البيئة.





ونوه عابد،إلى أن هناك أكثر من ٨٠٠ مصنع بالصف بالجيزة يعمل بها عدد كبير من العاملين،مشيرا إلى أن مصنع سماد حلوان الشهير بمصنع "سماد عرب ابو مساعد" يعمل به العديد من الشباب ولكن هذا المصنع لا تتوافر به عوامل الحماية البيئية مما أدي إلي انتشار أمراض كثيرة والسرطان ، والفشل كلوي وتشوهات الأجنة والإجهاض.





وأبدى رئيس لجنة حقوق الإنسان تخوفه من وقوع أضرار أيضا على العاملين بمصنع سماد عرب ابو مساعد،لافتا إلى أن هناك سماسرة يقومون بتعيين الشباب" بمصنع الموت"،مؤكدا أن المنطقة ذات كثافة سكانية عالية وبالتالى يصاب عدد كبير من المواطنين بالأمراض بسبب تلك الانبعاثات والمواد الخطرة على صحة المواطنين بالمنطقة ،مشيرا إلى أن الحفاظ على البيئة الصحية تبدأ بالحفاظ على صحة المواطن وهذا من أهم حقوق الإنسان.