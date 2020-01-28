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رياضة

صديق الأمس عدو اليوم.. كارتيرون يقود الزمالك لهزيمة وادي دجلة

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 01:40 م
بارتيس كارتيرون
بارتيس كارتيرون
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حسام الحارتي
تترقب جماهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مباراة اليوم أمام وادي دجلة ضمن الاسبوع الخامس عشر من بطولة الدوري الممتاز والمقامة باستاد القاهرة الدولي .

وتأمل جماهير نادي الزمالك في تخطي وادي دجلة وتحقيق الفوز من أجل الحصول على ثلاث نقاط والعودة إلى المنافسة على بطولة الدوري الممتاز ، حيث يحتل نادي الزمالك المركز الرابع برصيد "24" نقطة .

وأصبح باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك في مأزق حيث أنه سبق وتولى قيادة وادي دجلة ليصبح على وعي تام بكافة التفاصيل التي تخص لاعبو وادي دجلة.

 وتسببت الهزيمة التي تلقاها فريق وادي دجلة من نظيره مصر المقاصة في بطولة الدوري المصري لموسم "2016-2017"، في إقالة باتريس كارتيرون من قيادة وادي دجلة بسبب تكرار الهزائم .

ويدخل باتريس كارتيرون في صراع شخصي بخلاف لاعبو الزمالك من أجل تحقيق الفوز في مبادرة اليوم على منافسه وادي دجلة لإثبات نجاحه وعدم فشله كما كان يتوقع مسئولي وادي دجلة قبل إقالتها .
 
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