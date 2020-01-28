صديق الأمس عدو اليوم.. كارتيرون يقود الزمالك لهزيمة وادي دجلة

مباراة اليوم أمام وادي دجلة ضمن الاسبوع الخامس عشر من بطولة الدوري الممتاز والمقامة باستاد القاهرة الدولي .





وتأمل جماهير نادي الزمالك في تخطي وادي دجلة وتحقيق الفوز من أجل الحصول على ثلاث نقاط والعودة إلى المنافسة على بطولة الدوري الممتاز ، حيث يحتل نادي الزمالك المركز الرابع برصيد "24" نقطة .





وأصبح باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمال ك في مأزق حيث أنه سبق وتولى قيادة وادي دجلة ليصبح على وعي تام بكافة التفاصيل التي تخص لاعبو وادي دجلة.





وتسببت الهزيمة التي تلقاها فريق وادي دجلة من نظيره مصر المقاصة في بطولة الدوري المصري لموسم "2016-2017"، في إقالة باتريس كارتيرون من قيادة وادي دجلة بسبب تكرار الهزائم .



