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توك شو

وداعا الأسطورة كوبي براينت.. شاهد سبب الحادث

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 01:37 م
الاسطورة كوبي براينت
الاسطورة كوبي براينت
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فرح علاء الخولي

عرضت فضائية الغد، اليوم، الثلاثاء، تقرير عن سبب تحطم طائرة نجم السلة كوبي براينت، وعلى إثرها لقى حتفه هو وابنته جيانا وتوفي، وقد تحطمت في واحدة من الغابات في كالابلاس بكاليفورنيا.


وكانت تنقل المروحية 9 أشخاص لقى جميعهم مصرعهم في الحادث، وأكد شهود عيان سماع صوت انفجار قوي في محرك الطائرة قبل سقوطها.


وتواصل الشرطة الأمريكية عمليات البحث لمعرفة أسباب تحطم المروحية، وذكرت التحقيقات أن براينت وابنته ورفاقه كانوا في طريقهم أكاديميته الخاصة.


ولكن فجرت صحيفة "ديلي ميل" مفاجأة كبرى، وهي ان الطائرة لم يسمح لها بالطيران من الأساس، بسبب انعدام الرؤية نتيجة الشبورة والضباب والغيوم في المنطقة.


وذكرت أن قائد المروحية لم يلتزم بالتعليمات وأصر على التحقيق، وتلقى قائد المروحية رسالة من إدارة الطيران المدني بعد التحليق بأن الرادار لا يرى الطائرة ولايستطيع تتبعها على شاشاته، وتم بعدها انقطاع الاتصال مع الطائرة حتى اصطدامها بأحد التلال.

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